eDO App – aplikacja na telefon do zdalnego potwierdzania tożsamości e-dowodem

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych stworzyła aplikację eDO APP, która umożliwia zdalne potwierdzanie tożsamości oraz kontakt z administracją publiczną osobom korzystającym z e-dowodu.

Aplikacja eDO App to najnowszy produkt IT w portfolio Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (PWPW), dostępny dla Polaków korzystających z dowodów osobistych z warstwą elektroniczną oraz smartfonów z modułem NFC (Near Field Communication). Narzędzie to bazuje na na technologii wykorzystywanej przy płatnościach zbliżeniowych, które są bardzo popularne w naszym kraju. Posiadacze e-dowodów nie potrzebują już czytnika, ponieważ mogą skorzystać z bezpłatnej aplikacji na swoim smartfonie.

– eDO App to bardzo ważny krok w kierunku upowszechniania cyfrowych rozwiązań w Polsce, które dzięki wykorzystaniu najbardziej zaawansowanych zabezpieczeń kryptograficznych skutecznie chronią nasze dane. W pierwszej kolejności z eDO App mogą korzystać właściciele telefonów z systemem Android, a w ciągu najbliższych dwóch tygodni udostępniona zostanie również wersja dla użytkowników telefonów z systemem iOS..

– powiedział Konrad Jaczewski, Dyrektor Pionu Rozwiązań Cyfrowych PWPW

PWPW rozpoczęła prace nad aplikacją w 2019 roku. Pierwotnie planowano udostępnienie rozwiązania w wersji komercyjnej, przeznaczonej dla biznesu. Pandemia koronowirusa spowodowała jednak zmianę planów.

– Będąc firmą odpowiedzialną społecznie skupiliśmy się na zapewnieniu obywatelom bezpieczeństwa, którego jednym z elementów jest możliwość zdalnego kontaktowania się między innymi z administracją publiczną. Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć eDO App. Aplikacja, która jako pierwsza na rynku daje możliwość powszechnego wykorzystywania warstwy elektronicznej e-dowodu w sposób zdalny, wpisuje się w nasze ambicje zarówno społecznej odpowiedzialności biznesu, jak i rozwoju w obszarze zarządzania tożsamością.

– powiedział Maciej Biernat, Prezes Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych

Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, dowód osobisty z warstwą elektroniczną trafił już do ponad trzech milionów Polaków, a około milion aktywowało warstwę elektroniczną i może korzystać z najnowszej aplikacji PWPW.

Jak działa eDO App?

Aplikacja pozwala na potwierdzanie tożsamości i składanie oświadczeń woli, w tym podpisywanie umów najmu i sprzedaży oraz wykonywanie szeregu innych, codziennych czynności bez wychodzenia z domu. Jednym z zastosowań nowego produktu jest możliwość potwierdzania tożsamości przy zakładaniu Profilu Zaufanego, co zostało opracowane wraz z Ministerstwem Cyfryzacji. Dzięki eDO App każdy obywatel będzie mógł także korzystać z usług e-urzędu (www.gov.pl). Aplikacja umożliwi posiadaczom e-dowodów kontakt z administracją publiczną o dowolnej porze z dowolnego miejsca na świecie. Za jej pomocą każdy będzie mógł używać podpisu osobistego, który znajduje się w dokumencie. Wystarczy tylko przygotować pismo i podpisać przy pomocy eDO App, a następnie wysłać je elektronicznie do organu administracji publicznej.

Dodatkowo stworzono także nowe możliwości dla zawodowych kierowców. Od 11 maja 2020 roku mogą oni za pomocą eDO App i dowodu osobistego z warstwą elektroniczną podpisać wniosek o wydanie karty do tachografu w serwisie info-car.

eDO App każdorazowo wymaga potwierdzania operacji przy pomocy kodu PIN. Dane osobowe udostępniane są wyłącznie wybranemu podmiotowi. Zastosowane w aplikacji zabezpieczenia chronią przekazywane informacje przed ich nieuprawnionym skopiowaniem i dalszym wykorzystaniem.

Więcej informacji znajdziemy na stronie www.edoapp.pl, a samą aplikację można pobrać ze sklepu Google Play (urządzenia z systemem Android).

Źródło tekstu: PWPW