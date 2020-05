5 aplikacji na Androida, które nie powinny ci umknąć w tym tygodniu – część 8

Google Play to prawdziwa kopalnia skarbów, jednak znalezienie przydatnych aplikacji czy dobrze wykonanych gier bywa trudne. Stąd pomysł, by podzielić się z Wami naszymi znaleziskami – liczymy też na Wasze propozycje.

Fixly – znajdź majstra, księgowego i nauczyciela w okolicy

Cena: 0 zł, pobierz z Google Play

Fixly to aplikacja wydawana przez OLX dla tych, którzy szukają konkretnych usług. To znacznie wygodniejsze niż przekopywanie tablicy ogłoszeń w poszukiwaniu odpowiedniego specjalisty, dzwonienie i dogadywanie szczegółów z każdym z osobna.

Fixly powstała z myślą o drobnych naprawach i remontach, ale jej zasięg znacznie się powiększył od tego czasu. Aktualnie można w niej umówić się także na lekcje języka obcego, znaleźć obsługę księgową, fryzjera, drukarnię, a nawet usługi prawne i ubezpieczenia. Najbardziej rozbudowana jest jednak sekcja budowlana – od drobnych napraw po budowę domów.

Mechanizm działania aplikacji jest bardzo interesujący. To nie klient przegląda ogłoszenia specjalistów, ale oni przeglądają zapytania klientów. Przy poszukiwaniu usługi można dokładnie sprecyzować i opisać swoje wymagania, a także dołączyć zdjęcia. Zapytanie jest następnie rozsyłane do usługodawców ze wskazanej kategorii. To oni decydują, czy podejmą się tego zadania, czy odpowiedzą na ogłoszenie i czy zarobią. W aplikacji jest też widoczny licznik odwiedzin każdego z ogłoszeń i historia zapytań.

Klient w Fixly nie musi zakładać konta – wystarczy autoryzacja numerem telefonu i kodem, którzy zostanie przysłany SMS-em.

PeoPay Kids – bankowość dla najmłodszych

Cena: 0 zł, pobierz z Google Play

PeoPay Kids to nowa aplikacja banku Pekao, kierowana do dzieci w wieku od 5 do 13 lat. To też idealny prezent na dzień dziecka – aplikacji towarzyszy własna karta płatnicza dla dziecka. Pekao oferuje 6 wzorów, wybranych przez dzieci, które pomagały tworzyć aplikację.

Aplikacja powstała z udziałem rodziców i dzieci, by spełnić potrzeby obu stron. To nie jest uproszczona wersja aplikacji PeoPay dla dorosłych, ale zupełnie nowy produkt. Jej podstawowe zadanie to edukacja finansowa. Rodzice doceniają wagę wiedzy na temat wartości pieniądza, dzieci chcą oszczędzać na swoje wymarzone cele, a we wszystkim ma pomóc PeoPay Kids. W aplikacji można wybrać wirtualnego asystenta (żubra, lisa albo złotówkę), który wyjaśni wszystkie zawiłości związane z zarządzaniem własnymi pieniędzmi.

PeoPay Kids umożliwia dzieciom monitorowanie stanu kieszonkowego i przyzwyczaja do rozsądnego gospodarowania pieniędzmi. Rodzice mogą ją włączyć dla dzieci i monitorować ich wydatki, przelewać cyklicznie kieszonkowe i tak dalej. Dzieci zaś mogą korzystać z wirtualnych skarbonek, w których oszczędzają i przejrzeć historię płatności. Z pomocą wirtualnego asystenta mogą zrozumieć, jak działa bankowość elektroniczna i nabrać dobrych nawyków także z zakresu bezpieczeństwa. PeoPay Kids będzie przypominać o takich czynnościach, jak kontrolowanie, czy transfer pieniędzy przebiegł prawidłowo i wylogowanie się z aplikacji po zakończeniu operacji.

Hola Music – wygodne słuchanie muzyki z YouTube'a

Cena: 0 zł, pobierz z Google Play

Hola Music to nietypowy odtwarzacz muzyki, korzystający z YouTube'a. Można w nim traktować filmy muzyczne jak zwykłe utwory. Hola Music pozwala przeszukiwać ogromny katalog utworów, układać z nich playlisty i przygotować kolejkę utworów. Można też zbierać najlepsze klipy w ulubionych. Playlisty i ulubione utwory są zapisywane tylko lokalnie i można korzystać z aplikacji bez logowania. Hola Music nie wymaga dostępu do twojego konta na YouTube.

Najciekawsze jest to, w jaki sposób Hola Music odtwarza klipy. Obraz jest wyświetlany w pływającym okienku, które zawsze jest nad innymi aplikacjami. Możesz więc spokojnie robić coś innego podczas słuchania muzyki. Rozmiar tego okienka możesz zmienić w ustawieniach Hola Music. To świetne wyjście, gdyż YouTube ma to do siebie, że odmawia odtwarzania muzyki w tle. W ustawieniach aplikacji można też zmienić kolor przewodni interfejsu i ustawić czas, po jakim muzyka zostanie wyłączona.

Hola Music nie emituje reklam między utworami. Aplikacja jest darmowa i odtwarza jedynie reklamę po uruchomieniu. Po niej można cieszyć się muzyką bez ograniczeń. Oczywiście poza możliwością wyszukiwania ulubionych utworów i artystów, można skorzystać z list przebojów i list tematycznych.

PREQUEL – efekty na zdjęciach do twojej relacji

Cena: 0 zł, pobierz z Google Play

Fajnych efektów nigdy za wiele. PREQUEL to aplikacja do edycji zdjęć, zawierająca zarówno podstawowe narzędzia korekcji, jak i bardzo interesujące nakładki i filtry graficzne.

W aplikacji Prequel mamy do dyspozycji kilkadziesiąt filtrów barwnych i równie dużo nakładek, ramek i bardziej złożonych efektów. Wiele z nich można dodatkowo regulować, by osiągnąć idealny efekt. Najlepszym sposobem, by się z nimi zapoznać, jest po prostu przejrzenie ich i wyprobowanie na różnych zdjęciach.

Prequel pozwala wygodnie wykadrować zdjęcia do różnych zastosowań. Podstawowym kadrem jest „Story”, dopasowany do relacji na Facebooku i Instagramie, ale proporcji do wyboru jest więcej. Można wybrać też kwadrat, 4:3, 16:9 i tak dalej.

Ponadto Prequel zawiera klasyczne narzędzia, jak regulacja jasności, nasycenia barw, temperatury światła (osobno jasnych obszarów i cieni), usuwanie szumu, dodawanie ziarna, wyostrzenie i kontrast.

Moment.pl – umów się online do fryzjera lub kosmetyczki

Cena: 0 zł, pobierz z Google Play

W siódmej części serii proponowałam aplikację Booksy, która pozwala zarezerwować termin u kosmetyczki, fryzjera, masażysty, dentysty, a od niedawna także z doradcą BNP Paribas. Tym razem proponuję konkurenta Booksy – Moment.pl. To bardzo podobna aplikacja, w której można umówić się na wizytę w salonie fryzjerskim, barberskim, kosmetycznym, na depilację lub masaż. Lista dostępnych salonów zależy oczywiście od miasta.

Umawianie się na zabieg jest banalnie proste. Trzeba wybrać salon w dogodnej lokalizacji i z odpowiednią ofertą, wiele z nich od razu podaje cennik usług, więc i to można sprawdzić w aplikacji.

Najczęściej odwiedzane salony można dodać do listy ulubionych. Ponadto aplikacja pokaże listę rezerwowanych wcześniej wizyt, by łatwiej było wrócić do któregoś z salonów lub przypomnieć sobie, który z pracowników wykonywał zabieg.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.