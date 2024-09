Polacy coraz częściej sięgają po e-podpis

Kwalifikowany podpis elektroniczny, czyli cyfrowy odpowiednik tradycyjnego podpisu, staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Korzysta z niego już co trzeci użytkownik bankowości elektronicznej.

Według najnowszego badania przeprowadzonego na zlecenie KIR i Związku Banków Polskich, o którym informuje serwis Cashless.pl, już co trzeci użytkownik bankowości internetowej lub mobilnej korzysta z e-podpisu. Co ciekawe, większość badanych (65%) używa e-podpisu głównie do celów prywatnych, takich jak zawieranie umów na usługi bankowe, ubezpieczeniowe czy medyczne. Mniej popularne jest jego wykorzystanie w biznesie – tylko 18% respondentów podpisuje w ten sposób dokumenty firmowe.

Popularyzując stosowanie usług zaufania podkreślamy, że pod względem skutków prawnych, kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu, składanemu na papierze. Z roku na rok zwiększa się liczba procesów, które realizujemy w wersji cyfrowej, więc katalog zastosowań e-podpisu również stale się poszerza.

– skomentowała Elżbieta Włodarczyk, Krajowa Izba Rozliczeniowa

Warto podkreślić, że dostęp do e-podpisu jest coraz łatwiejszy. Niemal 70% klientów bankowości elektronicznej może uzyskać kwalifikowany podpis online dzięki usłudze mSzafir, oferowanej przez KIR. Obecnie jest ona dostępna dla klientów takich banków, jak PKO BP, mBank, Pekao, ING oraz Millennium.

Wyniki badania pokazują, że Polacy coraz chętniej korzystają z cyfrowych rozwiązań, które ułatwiają i przyspieszają załatwianie wielu spraw. E-podpis to jedno z takich narzędzi, które pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie czy banku.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: cashless.pl