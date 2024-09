Rząd przysłał Ci SMS-a? Uważaj, bo stracisz pieniądze

CERT Orange Polska odnotował niepokojący wzrost liczby SMS-ów podszywających się pod serwisy rządowe. Wiadomości te zawierają linki prowadzące do z frazą gov w adresie, co ma wzbudzić zaufanie odbiorców. Oszuści kuszą potencjalne ofiary obietnicą łatwych pieniędzy do odebrania.

Schemat oszustwa, o którym informuje CERT Orange Polska, opiera się na psychologii. Większość z nas jest wyczulona na sytuacje, w których musimy coś zapłacić. Natomiast perspektywa otrzymania pieniędzy automatycznie obniża naszą czujność. Chęć sprawdzenia, czy rzeczywiście coś nam się należy, może skłonić nas do lekkomyślnego kliknięcia w link.

Jak wygląda atak?

Wiadomości podszywające się pod serwisy rządowe często mają w miejscu nadawcy takie słowa, jak "Informacje", "INFO" czy "GOV". Po kliknięciu w link umieszczony w wiadomości, ofiara jest przekierowywana na stronę łudząco przypominającą oficjalne witryny rządowe. Oszuści uprościli cały proces "otrzymywania pieniędzy" do minimum – wystarczy wybrać swój bank z listy popularnych instytucji.

Następnie pojawia się fałszywa strona logowania do banku, na której ofiara ma podać swoje dane uwierzytelniające. Te informacje trafiają bezpośrednio w ręce przestępców. W kolejnym kroku oszuści często proszą o podanie dodatkowych danych, które pozwolą im powiązać aplikację mobilną z kontem ofiary. W ten sposób mogą przejąć pełną kontrolę nad kontem i szybko wyprowadzić z niego wszystkie środki.

Nie daj się okraść!

Przestępcy nie odpoczywają i wymyślają coraz to nowe sposoby, by dobrać się do naszych pieniędzy. By nie paść ich ofiarą, warto stosować kilka poniższych zasad:

Zawsze sprawdzaj adres strony! To, że w adresie znajduje się "gov", nie oznacza automatycznie, że to oficjalna witryna rządowa. Prawdziwe strony rządowe zawsze kończą się na ".gov.pl".

Nigdy nie podawaj swoich danych logowania do banku na podejrzanych stronach. Banki nigdy nie proszą o podanie takich informacji za pośrednictwem SMS-ów lub linków.

Zachowaj czujność. Jeśli otrzymasz wiadomość, która budzi Twoje wątpliwości, nie klikaj w żadne linki ani nie odpowiadaj na nią.

Jeśli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, natychmiast skontaktuj się ze swoim bankiem i zgłoś sprawę na policję.

CERT Orange Polska zachęca również do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. Można to zrobić wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected] lub przekazując SMS-a na numer 508 700 900.

Zobacz: Biegiem wywal to z telefonu. Aplikacja ze Sklepu Play kradnie pieniądze

Zobacz: Orange ma ważny komunikat. Dotyczy każdego, kto posiada smartfona

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, CERT Orange Polska

Źródło tekstu: CERT Orange Polska