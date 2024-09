Orange ma ważny komunikat. Dotyczy każdego, kto posiada smartfona

CERT Orange Polska wydał właśnie nowe ostrzeżenie. Pojawił się nowy niebezpieczny pomysł oszustów, którzy chcą nas nabrać telefonicznie. Zobaczcie, na co należy uważać.

Całkiem normalna sytuacja. Dzwoni telefon, a my odbieramy. Okazuje się, że dzwonią do nas z banku. A przynajmniej wszystko na to wskazuje. My jednak przed oczami już mamy "przekręt na konsultanta" lub coś w tym stylu. Jesteśmy nieufni, ale czy mamy rację? CERT Orange Polska wydał właśnie nowe ostrzeżenie.

Niektóre z banków (mBank i Millenium) wdrożyły już jakiś czas temu dobre rozwiązanie w swoich aplikacjach, poprawiające bezpieczeństwo i uwiarygodniające dzwoniącego.

Dzień dobry, nazywam się [imię i nazwisko]. Zanim będziemy mogli kontynuować naszą rozmowę, proszę o potwierdzenie kontaktu w aplikacji mobilnej.

- informuje nas bank o tego typu funkcjonalności.

Nadal jest to jednak funkcjonalność, która nie jest powszechnie znana. I choć wymaga edukacji klientów banku i nie wszyscy o niej wiedzą, to okazuje się, że faktycznie utrudnia życie oszustom.

Oszuści chcą sobie poradzić z tym zabezpieczeniem i wymyślają SMS-y o podobnej treści.

Niestety, to jest zwykłe fałszerstwo. Brak polskich liter, niepoprawny szyk zdania oraz dziwny sześciocyfrowy "kod" budzą więcej podejrzeń, niż zaufania. Bo czy ktoś kiedykolwiek spotkał się z sześciocyfrowym kodem potwierdzającym tożsamość? Nieważne co podasz oszustowi, on i tak zatwierdzi wszystkie cyfry. Niestety, działanie pod wpływem presji, spowoduje że w większości przypadków spojrzymy na SMS-a i podamy liczby dzwoniącemu.

W przeciwieństwie do SMS-a, którego właściwie może wysłać każdy, aplikacja mobilna jest o niebo bardziej wiarygodna. Wiadomość PUSH trafi do właściwej osoby i zostanie potwierdzona odbiór biometrią lub PIN-em.

— Orange Polska (@Orange_Polska) September 27, 2024

Jak sobie radzić z tego typu oszustwem?

Zadzwoń do swojego banku i dowiedz się, czy ma on funkcjonalność potwierdzania tożsamości kosultantów w aplikacji. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliowości to się rozłącz. Następnie zadzwoń do banku i spytaj, czy ktoś do ciebie dzwonił. Pamiętaj, że kody SMS-em przychodzą przy okazji transakcji, a nie z kosmosu.

