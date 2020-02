Jak popularny jest Samsung w samej Korei?

Samsung to największy producent smartfonów na świecie. Jak jednak radzi sobie w swoim mateczniku, czyli Korei Południowej? Czy ma tam pozycję właściwie monopolistyczną? Nie, ale faktycznie niewiele mu brakuje.

Nikogo nie zdziwi chyba fakt, że Samsung jest w Korei Południowej absolutnym numerem jeden. Pytaniem jest tylko skala tej dominacji. Okazuje się, że w czwartym kwartale ostatniego roku Samsung odpowiadał za 57% sprzedaży w Kraju Spokojnego Poranka. Na drugim miejscu znalazł się Apple z 28%, trzeci był LG z 15%. Nic innego się w Korei nie liczy. Powyższe procenty są zaokrąglone, jednak pokazują ile znaczą wszystkie inne marki razem...

Ale w trzecim kwartale Samsung odpowiadał aż za 71% koreańskiej sprzedaży. Co się zmieniło? W czwartym kwartale ruszyła sprzedaż najnowszych iPhone'ów, a co za tym idzie - do sklepów ruszyli się fani Apple. W trzecim kwartale amerykańska firma miała bowiem tylko 11% udziału w rynkowym torcie.

Zobacz Samsung Galaxy Buds+ - bezprzewodowe słuchawki, całe w czerwieni

Zobacz Prezes zarządu Samsung Electronics rezygnuje

Źródło tekstu: sammobile