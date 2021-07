Internet w Polsce przyspieszył o 20% – ranking SpeedTest.pl za pierwsze półrocze

Internet w Polsce znacznie przyspieszył w porównaniu do ostatnich sześciu miesięcy 2020 roku – podaje SpeedTest.pl, prezentując ranking za pierwsze półrocze 2021 r. W przypadku internetu domowego wystąpił wzrost średniej prędkości pobierania danych o 19,4% (z 64,9 Mb/s do 77,5 Mb/s), a mobilnego o 25,2% (z 28,6 Mb/s do 35,8 Mb/s).

SpeedTest.pl podał też rezultaty pomiarów sieci 5G. W tym przypadku średnie prędkości pobierania danych są od dwóch do pięciu razy wyższe w porównaniu z wynikami dla wszystkich technologii mobilnych.

Ranking za pierwsze półrocze 2021 roku powstał na podstawie 23,5 mln pomiarów (w tym 5,5 mln w aplikacjach mobilnych).

Internet domowy: INEA na pierwszym miejscu

Średnia prędkość pobierania danych dla wszystkich dostawców internetu domowego za I półrocze 2021 roku wynosi 77,5 Mb/s. Wynik ten jest o 19,4% wyższy w porównaniu z II półroczem 2020 roku.

Największą prędkość pobierania danych w rankingu Internetu domowego uzyskali klienci operatora INEA (~158 Mb/s). Poziom 150 Mb/s przekroczyli również klienci UPC, co stawia go na pierwszym miejscu wśród operatorów ogólnopolskich. Kolejne miejsca uzyskali: T-Mobile z wynikiem powyżej 140 Mb/s i Vectra (~130 Mb/s). Największe przyspieszenie prędkości pobierania danych zanotowała Vectra.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 INEA 157,4 (+10,1%) 151,8 (+8,3%) 10 674 tys. 2 UPC 154,1 (+14,8%) 25,6 (+19,0%) 18 1,47 mln 3 T-Mobile Stacjonarny 142,3 (n/d) 49,6 (n/d) 16 154 tys. 4 Vectra 130,1 (+17,6%) 31,3 (+10,9%) 20 1,14 mln



Internet światłowodowy: najszybsza Netia

Półroczny ranking FTTH powstał na podstawie ponad 2,4 mln pomiarów, co stanowi 17,2% wyników spośród wszystkich łączy stacjonarnych na terenie Polski. Średnia prędkość łączy światłowodowych w pierwszym półroczu 2021 roku wyniosła 171,5 Mb/s, co przekłada się na wzrost o 10,4% w odniesieniu do poprzedniego okresu (tj. drugiego półrocza 2020 roku).

Ranking światłowodowy FTTH uwzględnia operatorów, którzy znajdują się w rankingu internetu domowego dla całej Polski. Na jego czele znajduje się Netia z wynikiem powyżej 180 Mb/s. Drugie i trzecie miejsce należą do Orange i INEA, przy czym wyniki tych operatorów są niewiele niższe. Poza podium znalazło się T-Mobile (~145 Mb/s).

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 Netia 183,1 (+18,9%) 59,0 (+19,9%) 12 178 tys. 2 INEA 180,6 (+10,3%) 188,3 (+8,2% ) 9 502 tys 3 Orange 180,0 (+11,9%) 67,1 (+2,9%) 10 502 tys 4 T-Mobile Stacjonarny 144,9 (+11,5%) 50,5 (+0,2%) 16 152 tys.



Internet mobilny: triumfuje T-Mobile

Jak podaje SpeedTest.pl, w półrocznym rankingu internetu mobilnego widoczne jest znaczne przyspieszenie u wszystkich dostawców. Średnia prędkość pobierania danych wyniosła 35,8 Mb/s, co przekłada się na przyspieszenie o 25,2% względem poprzedniego okresu (tj. drugiego półrocza 2020 roku).

Na pierwszym miejscu z wynikiem 44 Mb/s znajduje się T-Mobile. Drugie miejsce należy do Orange (37,8 Mb/s), a trzecie do Play z wynikiem 33,7 Mb/s. Poza podium znalazł się Plus (29,7 Mb/s). Wyniki te odnoszą się do testów wykonanych na urządzeniach mobilnych w technologiach 3G, 4G LTE oraz 5G.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 T-Mobile 44,0 (+32,9%) 9,8 (+14,0%) 30 302 tys. 2 Orange 37,8 (+13,9%) 9,9 (+13,8%) 29 377 tys 3 Play 33,5 (+32,4%) 9,2 (+16,5%) 36 441 tys. 4 Plus 29,7 (+22,7%) 9,2 (+12,2%) 40 370 tys.



Wyniki w 5G

Po raz kolejny w tego typu zestawieniach, z oczywistych względów technologicznych, w 5G największą średnią prędkość pobierania danych przy jednocześnie najwyższym udziale liczby testów uzyskał Plus. Porównując wyniki 5G do średnich ze wszystkich technologii mobilnych u danego operatora, Plus osiągnął wynik blisko pięć razy wyższy, a pozostali operatorzy około dwa razy wyższy.

Udział testów w technologii 5G w Polsce jest wciąż niewielki i na koniec minionego półrocza wyniósł 1,5%.

Pozycja Nazwa dostawcy Prędkość pobierania [Mb/s] Prędkość wysyłania [Mb/s] PING [ms] Liczba testów 1 Plus 146,4 18,8 33 5,7 tys. 2 T-Mobile 94,9 19,4 24 2,7 tys. 3 Orange 72,0 23,9 23 2,4 tys. 4 Play 60,1 23,7 29 3,2 tys.



Samsung z największym udziałem testów 5G

Smartfony Samsunga miały największy (ponad 45%) udział w testach wykonanych przez użytkowników platformy SpeedTest.pl w zasięgu technologii 5G w Polsce w pierwszej połowie 2021. Drugi jest Xiaomi (ponad 15%), a trzeci Apple (blisko 15%).

Najpopularniejszym smartfonem 5G według liczby testów w SpeedTest.pl jest Samsung Galaxy S20 FE 5G. Kolejnymi pod kątem popularności są flagowce Samsunga z serii Galaxy S21. Jedno z tańszych, dostępnych na polskim rynku urządzeń 5G tego koreańskiego producenta (Galaxy A51 5G) znalazło się dopiero na ostatnim miejscu zestawienia.

Pozycja Producent Model Udział w testach 5G 1 Samsung Galaxy S20 FE 5G 10,6% 2 Samsung Galaxy S21 5G 6,3% 3 Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 5,7% 4 Apple iPhone 12 Pro Max 5,1% 5 Apple iPhone 12 Pro 4,7% 6 Motorola Edge 4,2% 7 Samsung Galaxy S21+ 5G 4,0% 8 Motorola

Samsung Moto G 5G Plus

Galaxy A51 5G 3,7% 9 Samsung 3,6% Pozostałe 48,5%





