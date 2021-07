Jak szybkie jest 5G w Warszawie? Sprawdzili to specjaliści Notel

Operatorzy chwalą się swoim coraz szybszym i bardziej dostępnym 5G. Jak jednak te zapewnienia mają się do rzeczywistości? Kolejne tego typu testy przeprowadzili specjaliści z firmy Notel Poland, stającej za aplikacją RFBenchmark.

Ponad pół roku temu eksperci z Notel Poland sprawdzali, na jakim etapie znajduje się budowa 5G w Polsce i przeprowadzili w Warszawie, Łodzi oraz Wrocławiu pomiary metodą drive test. Teraz twórcy aplikacji RFBenchmark postanowili sprawdzić postępy w rozwoju sieci 5G w Polsce pod kątem użytkowników stacjonarnych. W Warszawie przeprowadzili pomiary w stabilnych warunkach radiowych i bezruchu (tzw. Stationary Test).

Na pokładzie pojazdu pomiarowego wykorzystane zostały następujące urządzenia: Xiaomi Mi 10 5G Pro M2007J3SG, Samsung S20 FE 5G oraz skanery PCTEL IBFlex i MXFlex wspierające technologię 5G. Specyfikacja tego sprzętu zapewnia przetestowanie w pełni możliwości wdrażanej sieci 5G w Polsce. Dzięki temu zebrane dane pozwalają na obiektywną ocenę aktualnej sytuacji w stolicy Polski.

Jak testowano 5G?

W trakcie testów skupiono się głównie na transmisji pakietowej w dół i w górę, która jest wykorzystywana np. przy oglądaniu filmów 4K i 8K, jak również rozmów wideo z użyciem popularnych komunikatorów, zdalnego dostępu do systemów serwerowych lub monitoringu wizyjnego, czy też przeglądania treści www.

Specjaliści Notel wylosowali 8 lokalizacji na terenie Warszawy, w których wykonane zostały pomiary prędkości internetu mobilnego (pobierania oraz wysyłania danych) w trybie stacjonarnym.

5G w Warszawie – jakie wyniki?

Jak wykazały testy Notel Poland, w stabilnych warunkach radiowych prędkości pobierania osiągane w technologii 5G (NSA) u poszczególnych operatorów są zadowalające, a w przypadku jednego nawet bardzo zadowalające. Dzięki wykorzystaniu najszerszego pasma w 2600 MHz wyraźnie wybija się operator Plus, notując średnią prędkość pobierania ze wszystkich lokalizacji w granicach 322 Mb/s. Jest to przeszło 200 Mb/s więcej w porównaniu do konkurencji, która wykorzystuje węższe pasma w 2100 MHz. Następni w kolejce są T-Mobile (134 Mb/s), Orange (109,6 Mb/s) i jako czwarty Play (78,8 Mb/s).

Zestawienie średniej prędkości pobierania dla pomiarów stacjonarnych w Warszawie

Pod względem średnich wyników pobierania w testowanych punktach również liderem jest Plus – najwyższa średnia prędkość pobierania osiągnęła 400 Mb/s (punkt Gwintowa). Z kolei drugim najwyższym wynikiem może pochwalić się T-Mobile z wynikiem odpowiednio 229,7 Mb/s (punkt Popularna). Kolejni na liście są Orange i 206,3 Mb/s (punkt Popularna) oraz Play z rezultatem 149,9 Mb/s (punkt Popularna).

Zestawienie średniej prędkości pobierania w danej lokalizacji na terenie Warszawy

W przypadku wysłania danych prędkości są odpowiednio mniejsze. Najszybszy był Orange ze średnią prędkością 50 Mb/s, a potem kolejno Play (48,2 Mb/s) oraz Plus (42,8 Mb/s). T-Mobile odnotował 23,8 Mb/s.

Zestawienie średniej prędkości wysyłania dla pomiarów stacjonarnych w Warszawie

W zestawieniu per lokalizacja tabela wyników należy natomiast do Play z najlepszym średnim wynikiem 81,8 Mbps (punkt Popularna). Następy w tabeli jest Orange z wynikiem 68,8 Mb/s (punkt Gwintowa), później Plus z prędkością 57,6 Mb/s (punkt Gwintowa). T-Mobile osiągnął 29,5 Mb/s w punkcie Gwintowa.

Zestawienie średniej prędkości wysyłania w danej lokalizacji na terenie Warszawy

W najbliższym czasie firma Notel Poland planuje wziąć pod lupę 5G kolejne polskie miasto.

Źródło zdjęć: Pixabay, wykresy Notel Poland

Źródło tekstu: Notel Poland