Google zablokował lub usunął w 2020 roku ponad 3 miliardy nieodpowiednich reklam

Google zaprezentował najnowszy raport Trust and Safety in Ads. Wynika z niego, że 2020 roku gigant usuwał 5900 nieodpowiednich i naruszających zasady reklam na minutę. Wiele z nich miało związek z pandemią Covid-19 i zawyżaniem cen, próbą oszustwa czy reklamowaniem fałszywych lekarstw oraz programów szczepień.

Coroczny raport Google Trust and Safety in Ads podsumowuje działania firmy podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników, a także wydawców i reklamodawców. W 2021 roku mija dekada od opublikowania przez Google pierwszego raportu o bezpieczeństwie reklam. W tym czasie liczba usuwanych i blokowanych reklam wzrosła ze 130 milionów usuniętych w 2011 roku do 3,1 miliarda takich treści w 2020 roku. Rozwinęły się jednak także metody i technologie walki z naruszającymi zasady reklamami.

Prawie 5900 nieodpowiednich reklam na minutę

2020 rok na pewno nie był łatwym czasem w kontekście bezpieczeństwa reklam: pandemia, wybory w wielu krajach, nieustająca walka z podmiotami, które próbowały wykorzystać nowe sposoby w celu wprowadzenia w błąd lub oszukania użytkowników Internetu. Świadczą o tym liczby: Google zablokował lub usunął aż 3,1 miliarda reklam, które naruszały jego zasady, i ograniczył zasięg 6,4 miliarda reklam ze względu na lokalne przepisy w poszczególnych krajach. Dane dotyczące ograniczenia reklam prezentowane są po raz pierwszy i dotyczą sytuacji, gdy zgodnie z obowiązującymi regulacjami w danym kraju reklamowanie i sprzedawania konkretnych produktów nie jest dozwolone, na przykład leków na receptę, gier hazardowych itp.

Dzięki technologii automatycznego wykrywania, która umożliwia Google skuteczne skanowania sieci pod kątem zgodności zawartości witryn z zasadami dla wydawców, w 2020 roku reklamy zostały usunięte z 1,3 miliarda stron. Jest to znaczny wzrost w stosunku do 21 milionów, które zostały usunięte w 2019 roku. Firma zaprzestała również wyświetlania reklam na ponad 1,6 miliona witryn wydawców z wszechobecnymi rażącymi naruszeniami.

Bezpieczeństwo reklam w obliczu pandemii

Wraz ze wzrastającą liczbą przypadków koronawirusa na całym świecie w 2020 roku Google wprowadziło nowe zasady wyświetlania reklam dotyczących tak zwanych “wydarzeń wrażliwych”, aby zapobiegać nadużyciom. Jednocześnie, ze względu na kolejne pojawiające się w Internecie teorie spiskowe na temat pochodzenia koronawirusa, firma wprowadziła zasadę zakazującą reklam i monetyzacji treści związanych z COVID-19 i innymi zagrożeniami zdrowotnymi na świecie, które zawierają sprzeczne z naukowym konsensusem informacje.

Google zablokował w sumie wyświetlanie 99 milionów reklam związanych z pandemią koronawirusa, które obejmowały między innymi próby oszustwa, zawyżanie cen oraz chęć wzbogacenia się na globalnych niedoborach zaopatrzenia medycznego (na przykład promowanie masek N-95), nieistniejące lekarstwa czy fałszywe programy szczepień.

Wybory, czyli tzw. szczególne wydarzenie

Reklamy pomagają wyborcom uzyskać dostęp do informacji o kandydatach startujących w wyborach oraz o przebiegu procesu głosowania. W ciągu ostatnich kilku lat Google wprowadził surowe zasady i ograniczenia dotyczące tego, kto może wyświetlać takie treści na platformach Google oraz związane ze sposobem ich targetowania. Uruchomione zostały także biblioteki reklam politycznych w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Unii Europejskiej, Indiach, Izraelu, Tajwanie, Australii i Nowej Zelandii. W 2020 roku, w związku z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, Google sprawdził 5400 dodatkowych reklamodawców. W momencie, w którym okazało się, że wynik wyborów nie zostanie rozstrzygnięty natychmiast, wybory w USA stały się tak zwanym szczególnym wydarzeniem, co oznaczało wstrzymanie reklam politycznych aż do początku grudnia. W tym okresie tymczasowo wstrzymanych przez Google zostało ponad 5 milionów reklam, a ponad 3 miliardy reklam przy pytaniach dotyczących wyniku wyborów czy kandydatów zostało zablokowanych.

Aby zapobiec oszustwom

Kiedy ulepszane są techniki zwalczania nieodpowiednich treści, nieuczciwe podmioty opracowują coraz nowsze sposoby obchodzenia ograniczeń. W zeszłym roku Google obserwował wzrost reklamy wprowadzających w błąd. Coraz częściej oszuści stosowali techniki maskowania, aby uniknąć wykrycia przez systemy, promowano w ten sposób nieistniejące firmy lub starano się wyświetlać reklamy oszustw telefonicznych. Odpowiedzią na takie działania było wprowadzenie przez Google nowych zasad dla reklamodawców, w tym programu weryfikacji tożsamości reklamodawcy oraz programu weryfikacji operacji biznesowych. Dodatkowo w walce z takimi przestępstwami pomogła technologia automatycznego wykrywania w oparciu o sygnału sieciowe, wcześniejszą aktywność na koncie, wzorce zachowań i opinie użytkowników.

Tym samym, liczba kont reklamowych, które zostały wyłączone z powodu naruszenia zasad, wzrosła o 70%: z 1 miliona do ponad 1,7 miliona. Google zablokował z tego powodu 968 milionów reklam: 867 milionów próbujących ominąć systemy wykrywania, w tym stosujące maskowanie, oraz dodatkowe 101 milionów reklam naruszających nasze zasady dotyczące wprowadzania w błąd.

Źródło tekstu: Google