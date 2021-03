Nowe oszustwo: „na BlaBlaCar”. Ostrzeżenie CERT Polska

Zbliża się sezon wyjazdów i podróży. Cyberoszuści i zwykli naciągacze już się do niego przygotowali. Pojawił się nowy schemat oszustwa, którego ofiara padają użytkownicy portalu BlaBlaCar.

Były już oszustwa „na kuriera”, „na zablokowane ogłoszenie”, „na niedopłatę faktury” i inne tego rodzaju, w tym sezonie naciągacze liczą zapewne na większą chęć Polaków do wspólnych podróży, na przykład za pośrednictwem serwisu BlaBlaCar.

CERT Polska ostrzega o nowym schemacie oszustwa, które skierowane jest do użytkowników tego portalu. Przestępcy zaczęli zamieszczać na nim fałszywe ogłoszenia, zachęcające do wspólnych przejazdów na popularnych trasach.

Podróżni po zaakceptowaniu oferty otrzymują od fałszywego kierowcy wiadomość z propozycją opłaty przejazdu kartą płatniczą przez stronę internetową. Pod podanym przez oszusta linkiem znajduje się fałszywa strona przypominająca prawdziwy portal BlaBlaCar.

Z informacji CERT wynika, że strona w pierwszym kroku wymaga potwierdzenia przejazdu przez wpisanie danych osobowych, a w kolejnym podania danych karty płatniczej wraz z kodem CVV. Podanie tych danych pozwoli przestępcom ukraść ofiarom pieniądze z konta.

Jak widać, nie jest to zupełnie nowy mechanizm, w porównaniu do ostatnich popularnych oszustw zmienił się tylko obszar działania. Chociaż przestępstwa tego rodzaju wydają się banalne, a intencje naciągaczy oczywiste, to ich starania wciąż przynoszą efekty, a ludzie dają się oszukiwać.

CERT Polska przypomina, że wszystkie podejrzane wiadomości oraz strony można zgłaszać na stronie incydent.cert.pl.

