Wiadomości Google automatycznie usuną SMS-y z hasłem jednorazowym

Google zaczął wprowadzać kolejną nową funkcję do aplikacji Wiadomości, służącej do obsługi SMS-ów i MMS-ów. Jej zadaniem jest automatyczne usuwanie wiadomości SMS z hasłami jednorazowymi.

Hasła jednorazowe (OTP) są powszechnie używane na przykład do weryfikacji podczas logowania do wielu usług internetowych. Można z nich również korzystać podczas dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości internetowej oraz kart kredytowych lub debetowych. Bez względu na ich zastosowanie, wszystkie one mają jedną wspólną cechę - są przydatne tylko przez krótki czas, do pierwszego użycia. Później możemy je spokojnie usunąć, co nie każdy robi.

Niektórzy użytkownicy aplikacji Google Messeges (Wiadomości Google) otrzymali nową funkcję, która automatycznie usuwa wiadomości z hasłami jednorazowymi, po 24 godzinach od ich otrzymania. Ma to pozwolić na większy porządek w wiadomościach. Gigant z Mountain View oczywiście nikogo nie zmusza do pozbywania się wiadomości z OTP. Możemy o tym sami zadecydować, korzystając z odpowiedniej opcji w ustawieniach aplikacji.

Wiadomości Google z nową funkcją (źródło: xda-developers.com)

Pierwsze wzmianki na temat nowej funkcji w Wiadomościach Google pojawiły się jeszcze w 2020 roku, a teraz niektórzy mogą już z niej korzystać. Nie wiemy, kiedy taką możliwość otrzymają wszyscy użytkownicy tej aplikacji.

