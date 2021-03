Google Pixel 5a może się pojawić 11 czerwca

Zgodnie z najnowszymi doniesieniami już jedenastego czerwca oficjalnie zadebiutuje nowy smartfon Google. Najprawdopodobniej będzie to Google Pixel 5a.

Google jest co prawda firmą rozwijającą najpopularniejszy mobilny system operacyjny, jednak w kategorii producentów sprzętu jego udział w rynku jest pomijalny. Smartfony z serii Pixel są liczącym się graczem na terenie USA i... tylko tam. Nie znaczy to, że w Europie czy Azji nie można ich kupić, jednak Google znajduje się w tej mobilnej lidze co Sony, Nokia i HTC, a nie Apple, Samsung, Huawei i Xiaomi. Niedługo jednak zadebiutuje kolejny smartfon amerykańskiej firmy. Jon Prosser donosi, że stanie się to jedenastego czerwca. Przyznał on jednak, że nie wie, który model na pewno to będzie.

Najprawdopodobniej będzie to jednak średniopółkowy Google Pixel 5a. Składany Pixel zgodnie z dotychczasowymi doniesieniami ma się bowiem pojawić dopiero w czwartym kwartale. Nie pasuje też Pixel 6, bo jego standardową porą jest czerwiec. Google Pixel 3a pojawił się jednak w maju 2019, a Google Pixel 4a - miał się pojawić w maju 2020. Wszystko zmieniła jednak sytuacja na świecie i premiera odbyła się w sierpniu. Czerwcowy debiut Pixela 5a bardzo dobrze do tego pasuje.

