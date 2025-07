Honor Pad GT2 Pro: nowy super tablet nie tylko dla graczy

Honor Pad GT2 Pro zadebiutował w Chinach, gdzie do pełnej sprzedaży trafi 28 lipca. Jego specyfikacja może zainteresować nawet najbardziej wymagających użytkowników , chociaż nie wiadomo jeszcze, czy sprzęt trafi na globalne rynki . Jeżeli tak się stanie, to będzie konkurował z topowymi tabletami Samsunga, OnePlusa czy Redmagic.

Za wydajność odpowiada wciąż bardzo dobry, flagowy układ poprzedniej generacji – Snapdragon 8 Gen 3, wspierany przez silnik Phantom Engine oraz konfiguracje z 8, 12 albo 16 GB RAM oraz pamięć wewnętrzną nawet do 512 GB. Producent zadbał także o zaawansowany system chłodzenia z powłoką grafenową, co pozwoli utrzymać optymalne temperatury podczas grania. Honor stworzył ten model przede wszystkim do gamingu i zapewnia, że będzie można na nim odpalić gry w rodzaju CrossFire: Gunfight King w pełnym 165 fps.