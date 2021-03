Fakty, Teleexpres, Wiadomości. Jakie programy oglądają Polacy?

TVP1 to najczęściej oglądany kanał telewizyjny w Polsce. Widownię przyciągają „Wiadomości”, „M jak Miłość” i „Teleekspres”. Spadła popularność Polsatu i TVN, ale zyskały ich kanały informacyjne. Tak było w lutym 2021 roku.

„Wiadomości” wcale nie były najchętniej oglądanym programem informacyjnym w lutym 2021. Ten tytuł zdobył program „Fakty”, emitowany na TVN i TVN Bis. „Fakty” oglądało średnio 3,33 mln widzów – 82 tys. więcej niż przed rokiem.

Młodsi wolą „Fakty”

„Fakty” są na czele wśród widzów w wieku 16-49 lat i w tym przedziale widownia zwiększyła się o 8,4%. Drugie w tym przedziale były „Wydarzenia”, emitowane na Polsacie i Polsat News, ale ten program zaliczył w ciągu roku spadek liczby widzów aż o 12,3%. Trzecie były „Wiadomości”, potem „Teleexpress”, a czołówkę zamyka „Panorama” z TVP2 i TVP Info.

W szerszej grupie widzów 16-59 czołówka wygląda identycznie. Trend został zachowany – „Fakty” rosną, reszta spada – ale różnice są mniej widoczne. Poniżej można zobaczyć, jak na przestrzeni ostatniego roku zmieniała się popularność programów informacyjnych wśród wszystkich widzów powyżej 4 roku życia – czyli właściwie wszystkich.

Polsat ma powody do niepokoju na tym polu. Spadła też popularność kanału Polsat, ale wciąż jest trzecim pod względem popularności (po TVP1 i TVP2)… ale nie w grupie wiekowej 16-59. Tu Polsat jest najczęściej oglądanym kanałem, a TVN jest zaraz za nim. Nie wiem jednak, czy to powód do radości, bo w tym przedziale wiekowym oglądalność telewizji w ogóle leci na łeb.

Rośnie popularność Polsat News, choć w ujęciu ogólnym nie zakwalifikował się on jeszcze do pierwszej dziesiątki. Wyprzedza go, poza wymienionymi wcześniej kanałami, także TVN7, TV Puls, TTV czy Puls2.

Spadła oglądalność kanału TVN, ale część widzów na pewno przeniosła się na TVN24. Kanał informacyjny nadawcy wyprzedził już TVP Info, który stracił ponad 13% oglądalności. Dzieje się to mimo pewnych problemów w strukturach nadawcy.

Jako ciekawostkę dodam, że rekord oglądalności programu informacyjnego padł 10 lutego 2021 roku. Tego dnia do „Wiadomości” zasiadło 4,57 mln widzów. To był dzień, w którym większość nadawców protestowała przeciwko podatkowi od reklam i nie nadano „Wydarzeń” ani „Faktów”.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Wirtualnemedia.pl