Smartfony są coraz droższe. Winne 5G oraz AI

Ceny smartfonów są coraz wyższe. Counterpoint Research podaje, że za te wzrosty odpowiada między innymi łączność 5G oraz sztuczna inteligencja.

Dalsza część tekstu pod wideo

Średnia cena smartfonów na świecie rośnie i nic nie wskazuje na to, by ten trend miał się odwrócić. Według raportu Counterpoint Research, w 2024 roku globalna średnia cena sprzedaży (ASP) smartfonów wzrośnie o 3% rok do roku, osiągając 365 dolarów (około 1500 zł). W 2025 roku prognozowany jest dalszy wzrost, tym razem o 5%.

Za ten wzrost odpowiada kilka czynników, w tym rosnąca popularność technologii 5G, coraz większa wydajność obliczeniowa urządzeń oraz zauważalne przesunięcie w kierunku smartfonów z segmentu premium. W 2025 roku głównym motorem napędowym trendu premiumizacji będzie rosnące zainteresowanie konsumentów generatywną sztuczną inteligencją (GenAI). GenAI wymaga układów SoC o znacznie ulepszonych możliwościach CPU, NPU i GPU, co przekłada się na wyższe koszty produkcji.

Era smartfonów AI

W pierwszej połowie 2024 roku sprzedaż smartfonów o wartości 1000 dolarów i więcej wzrosła o 18% rok do roku. Konsumenci poszukują urządzeń z zaawansowanymi funkcjami, a producenci odpowiadają na to zapotrzebowanie, integrując technologie GenAI ze swoimi modelami. To początek ery smartfonów AI.

Przykładem może być Xiaomi 15, flagowy model chińskiego producenta, który jest o około 70 dolarów droższy od swojego poprzednika. Wyższa cena wynika z zastosowania wydajnego procesora Snapdragon 8 Elite wraz z nowymi jednostkami Oryon CPU i Hexagon NPU. Trend ten sygnalizuje, że ceny smartfonów prawdopodobnie będą nadal rosły, w miarę jak producenci będą wprowadzać innowacje i ulepszać swoje produkty o najnowocześniejsze technologie.

Co napędza wzrost cen?

Wzrost ASP jest ściśle powiązany ze wzrostem kosztów materiałów (BoM). Głównym czynnikiem wpływającym na ten wzrost jest SoC. W miarę jak producenci stosują bardziej zaawansowane węzły procesowe, takie jak 4 nm i 3 nm, koszty produkcji "wafli" wzrosną, począwszy od 2025 roku. Wpłynie to na ceny wybranych produktów firm Qualcomm i MediaTek, które wspierają GenAI, prowadząc do wzrostu cen o kilka procent.

Najnowsze układy SoC, oferowane przez firmy takie jak Qualcomm i MediaTek, są nie tylko droższe, ale także znacznie wydajniejsze. Ulepszone możliwości sztucznej inteligencji, w szczególności w ramach NPU, pozwalają tym układom na wydajniejsze wykonywanie złożonych zadań. Na przykład MediaTek Dimensity 9400, wyposażony w NPU 890, Cortex-X925 i Immortalis-G925, charakteryzuje się odpowiednio ponad 40%, 30% i 40% wzrostem wydajności tych podzespołów, a jego cena jest o ponad 20% wyższa od ceny jego poprzednika, Dimensity 9300+.

Oprócz rosnących cen układów SoC, istotnym czynnikiem wpływającym na wzrost kosztów smartfonów są ceny pamięci. W trzecim kwartale 2023 roku ceny pamięci zakończyły cykl spadkowy i weszły w nowy cykl wzrostowy. Od trzeciego kwartału 2023 roku do drugiego kwartału 2024 roku ceny DRAM i NAND wzrosły średnio o ponad 60%. Trend GenAI prawdopodobnie doprowadzi do przyjęcia wydajniejszych pamięci DRAM i NAND, takich jak LPDDR5x 9600 i NAND UFS 4.0, które są stosunkowo droższe w porównaniu z poprzednimi rozwiązaniami. Oczekuje się, że różnica cen między LPDDR5x a LPDDR5 zmniejszy się, co dodatkowo wpłynie na ogólne koszty. Jednak popyt na układy o większej pojemności, takie jak 1 TB, maleje, a ich ceny prawdopodobnie nieznacznie spadną do końca 2024 roku i potencjalnie utrzymają się w 2025 roku.

W miarę jak wchodzimy w erę smartfonów AI, integracja funkcji GenAI prawdopodobnie będzie kontynuować ten trend wzrostowy. Wzajemne oddziaływanie rosnących kosztów i oczekiwań konsumentów będzie definiować konkurencyjny krajobraz branży smartfonów w nadchodzących latach.

Zobacz: iPhone 15 królem rynku smartfonów. A kto jeszcze zmieścił się w TOP10?

Zobacz: Koniec ery tanich smartfonów? Zgadzamy się płacić więcej za nowe technologie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counrtpoint