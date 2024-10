Koniec ery tanich smartfonów? Zgadzamy się płacić więcej za nowe technologie

Globalna sprzedaż smartfonów wzrosła w trzecim kwartale 2024 roku o 2% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej, odnotowując pierwszy wzrost w trzecim kwartale od 2018 roku. Według wstępnych danych Counterpoint Research, to już czwarty kwartał z rzędu ze wzrostem sprzedaży, co świadczy o trwającej odbudowie rynku. Największy wzrost odnotowano w Ameryce Łacińskiej, Europie Zachodniej i Japonii.

Pomimo spowolnienia tempa odbudowy w trzecim kwartale, rynek smartfonów pozostaje na dobrej drodze do wzrostu w całym 2024 roku. Stabilizacja rynku jest efektem odbicia od najniższej sprzedaży od dekady, a także poprawy nastrojów konsumenckich i czynników makroekonomicznych.

Samsung i Apple na czele, ale bez fajerwerków

Firmy Samsung i Apple utrzymały dwa pierwsze miejsca w rankingu sprzedaży, jednak obie odnotowały stagnację sprzedaży w trzecim kwartale. Samsung, z 19% udziałem w rynku, zawdzięcza swoją pozycję dużemu popytowi na serię Galaxy A oraz lepszym wynikom serii Galaxy S24. Nowe składane modele Samsunga spotkały się z umiarkowanym zainteresowaniem.

Apple zanotował 1% wzrost sprzedaży w trzecim kwartale i we wrześniu stał się największą marką na świecie, co zawdzięcza premierze iPhone'ów 16. Pomimo początkowej stagnacji sprzedaży serii iPhone 16, analitycy przewidują stabilny popyt ze względu na dużą bazę użytkowników iPhone'ów.

Xiaomi, Oppo i Vivo gonią liderów

Xiaomi kontynuuje silny wzrost i odnotowuje wzrost sprzedaży rok do roku już czwarty kwartał z rzędu. W sierpniu Xiaomi na krótko zajęło nawet drugie miejsce w rankingu. Oppo uplasowało się na czwartym miejscu i odnotowało najwyższą sprzedaż od trzeciego kwartału 2023 roku. Vivo z kolei odnotowało najszybszy wzrost rok do roku wśród pięciu największych marek w trzecim kwartale i jest obecnie numerem jeden na dwóch największych rynkach smartfonów na świecie: w Chinach i Indiach.

Poza TOP5: Motorola i Huawei przyspieszają

Poza pierwszą piątką rankingu tempo nadają Huawei i Motorola, które odnotowały prawie 30% wzrost rok do roku. Motorola i Google również zanotowały rekordową sprzedaż w trzecim kwartale.

Dłuższe cykle wymiany i rosnące wydatki

Wzrost sprzedaży smartfonów spowalnia ze względu na wydłużające się okresy użytkowania urządzeń i dojrzałość bazy konsumentów. Niemniej jednak konsumenci wydają więcej niż kiedykolwiek na nowe smartfony, co prowadzi do wzrostu wartości w branży. Co czwarty konsument kupujący smartfon w 2024 roku wyda na niego ponad 600 dolarów. To właśnie w tym segmencie nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja, będą miały największe znaczenie.

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint