iPhone znów na topie, ale są oznaki zadyszki

Apple to lider globalnego rynku smartfonów w ostatnim kwartale 2021 roku – podaje Canalys. Najnowsze iPhone'y dopiero co debiutowały w sklepach, więc na raportowany okres przypadł szczyt ich sprzedaży. Przewaga nad konkurencją jest jednak mniejsza niż rok wcześniej.

Apple to jeden z najbardziej liczących się dostawców smartfonów na świecie, a najlepszym okresem dla amerykańskiego giganta jest ostatni kwartał roku. Nie inaczej było w ostatnich miesiącach 2021 roku, co widać w szacunkowych danych zaprezentowanych właśnie przez firmę Canalys. Wynika z nich, że w czwartym kwartale 2021 roku światowe dostawy iPhone'ów dały tym urządzeniom 22% udział w globalnym rynku tych smartfonów.

Apple wraca na szczyt rynku smartfonów po trzech kwartałach, napędzany przez znakomitą sprzedaż iPhone'a 13. Apple odnotował bezprecedensowy wzrost sprzedaży iPhone'a w Chinach kontynentalnych, a agresywne ceny jego flagowych urządzeń utrzymywały tam silną pozycję. Łańcuch dostaw Apple'a zaczyna się odbudowywać, ale firma nadal była zmuszona do ograniczenia produkcji w czwartym kwartale w związku z niedoborami kluczowych komponentów i nie mogła wyprodukować wystarczającej liczby iPhone'ów, aby zaspokoić popyt. Na priorytetowych rynkach Apple utrzymywał odpowiednie czasy dostaw, ale na niektórych rynkach jego klienci musieli czekać, aby zdobyć najnowsze iPhone'y.

– powiedział Sanyam Chaurasia, analityk Canalys

Apple liderem, ale mniej wyraźnym

Porównując miniony rok z rokiem 2020, daje się zauważyć mały spadek udziału smartfonów Apple'a w globalnym rynku. W 2021 roku Amerykanie mogli jednak poczuć na karku oddech Koreańczyków. Smartfony Samsunga stanowiły w 2020 roku 17% dostaw, by rok później wzrosnąć do 20%. Podium zamyka firma Xiaomi z udziałem w rynku na poziomie 12% (to samo rok wcześniej).

W TOP5 znalazło się jeszcze miejsce dla dwóch marek z Państwa Środka, Oppo i Vivo. Pierwsza z nich odpowiadała w 4Q2021 za 9% dostaw smartfonów na światowe rynki (-1 p.proc. rok do roku), a druga za 8% (-1 p.proc.).

Zakłócenia w łańcuchu dostaw najbardziej dotknęły dostawców z niższej półki. Producenci komponentów wprowadzają dodatkową produkcję, ale miną lata, zanim duże odlewnie znacznie zwiększą wydajność produkcji. Marki smartfonów już wprowadzają innowacje, aby jak najlepiej wykorzystać swoje możliwości, dostosowując specyfikacje urządzeń do dostępnych materiałów, zwracając się do wschodzących producentów chipów o zabezpieczenie nowych źródeł dla układów scalonych, koncentrując linie produktów na najlepiej sprzedających się modelach i oszałamiając nowymi wydaniami produktów. Praktyki te przynoszą przewagę większym markom i pozostaną na krótką metę, ponieważ wąskie gardła nie ulegną złagodzeniu aż do drugiej połowy 2022 roku.

– powiedziała Nicole Peng, wiceprezes Canalys ds. mobilności

