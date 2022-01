iPhone to numer 1 rynku smartfonów w Chinach

Ostatnia seria iPhone'ów sprzedaje się bardzo dobrze w Chinach, dzięki czemu Apple od kilku tygodni jest liderem tamtejszego rynku.

Z najnowszego raportu Counterpoint Research wynika, że Apple jest liderem rynku smartfonów w Chinach. Amerykańska firma znalazła się na szczycie w Państwie Środka już w momencie wydania smartfonów z serii iPhone 13, co miało miejsce w 39. tygodniu 2021 roku. W późniejszym okresie Apple był wyprzedzany przez marki Vivo oraz Oppo, by w 47. tygodniu roku znowu trafić na pierwsze miejsce i już tam pozostać (przynajmniej do tygodnia numer 52).

Zobacz: iPhone 13 i nowe akcesorium. Chciałbym poznać kogoś, kto to kupi

Zobacz: Apple iPhone 14: ulepszony wygląd i wyższa cena

Counterpoint zwraca uwagę na czynniki, które przyczyniły się do sukcesu smartfonów Apple w Chinach. Są to:

niższa cena początkowa iPhone'ów 13 w momencie premiery w Państwie Środka,

nowy aparat fotograficzny,

funkcje 5G,

amerykańskie sankcje ograniczające firmę Huawei, który był głównym konkurentem Apple'a na chińskim rynku w segmencie premium.

Jedynym prawdziwym konkurentem Apple'a w Chinach do tej pory był Huawei i obecnie boryka się z poważnymi problemami produkcyjnymi z powodu sankcji USA. Apple prawdopodobnie utrzyma wysoką wydajność w Chinach, dopóki inni konkurenci nie nadrobią zaległości zarówno pod względem marki, jak i jakości.

– powiedział Tom Kang, dyrektor ds. badań, Counterpoint Research

iPhone 13 w Chinach

Który iPhone 13 sprzedaje się w Chinach najlepiej? Na to pytanie również odpowiada najnowszy raport Counterpoint Research. Z zaprezentowanych danych wynika, że co drugim sprzedawanym w Państwie Środka iPhonem 13 jest model podstawowy (51%). Z kolei najsłabiej sprzedaje się tam iPhone 13 mini (5%). Choć wiele osób podobno poszukuje małych, wydajnych urządzeń, których na rynku smartfonów jest stosunkowo niewiele, ten model generalnie nie sprzedaje się najlepiej. Z tego powodu wiele wskazuje na to, że w tym roku nie będzie iPhone'a 14 mini.

Zobacz: T-Mobile: oto najpopularniejsze smartfony 5G. Jakie modele rządzą w rankingu?

Zobacz: RFBenchmark pokazuje jakość 5G w Szczecinie i Poznaniu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Rokas Tenys / Shutterstock.com, Counterpoint

Źródło tekstu: Counterpoint