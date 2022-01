Apple iPhone 14: ulepszony wygląd i wyższa cena

Jesienią tego roku na światowe rynki powinny trafić nowe smartfony firmy Apple z serii iPhone 14. Urządzenia te zaoferują odświeżony wygląd, ale również... wyższą cenę.

W 2017 roku zadebiutował iPhone X. Urządzenie to przyniosło powiew świeżości do smartfonowego portfolio firmy Apple, przynosząc między innymi krytykowane przez wiele osób ogromne wcięcie w górnej części ekranu, zwane notchem. Rozwiązanie to towarzyszy również najnowszym smartfonom z serii iPhone 13, mieszcząc aparat fotograficzny do selfies oraz zaawansowany system do rozpoznawania twarzy.

Według dotychczasowych nieoficjalnych informacji na temat tegorocznych flagowców firmy Apple, wcięcie w ekranie ma zostać zastąpione otworem podobnym do tego, co możemy spotkać w wielu smartfonach z Androidem. Dotyczyć ma to co najmniej modeli iPhone 14 Pro oraz iPhone 14 Pro Max, podczas gdy w iPhonie 14 oraz iPhonie 14 Max może pozostać wcięcie, jednak mniejsze niż dotychczas.

Zobacz: iPhone 14 na pierwszych renderach - szykują się duże zmiany!

Zobacz: iPhone 14 będzie miał rekordowo dużo pamięci

Odświeżony wygląd to oczywiście nie wszystko. Wewnątrz obudowy zajdą też zmiany w postaci wydajniejszych podzespołów oraz większej pojemności pamięci. Według najnowszych doniesień wzrosnąć mogą również ceny. Jak bardzo? O 100 dolarów (około 400 zł), przynajmniej dla modeli Pro. W przypadku niższych modeli sytuacja się nieco komplikuje, ponieważ może już nie być wersji mini, a zamiast niej pojawi się wersja Max.

Ceny poszczególnych modeli iPhone'a 14 mają wyglądać tak:

iPhone 14 od 799 dolarów (ok. 3200 zł),

(ok. 3200 zł), iPhone 14 Max od 899 dolarów (ok. 3600 zł),

(ok. 3600 zł), iPhone 14 Pro od 1099 dolarów (ok. 4400 zł),

(ok. 4400 zł), iPhone 14 Pro Max od 1199 dolarów (ok. 4800 zł).

Powyższe kwoty są oczywiście cenami netto (bez podatku) w USA. Dla porównania, amerykańskie ceny serii iPhone 13 zaczynają się od:

699 dolarów dla iPhone'a 13 mini,

799 dolarów dla iPhone'a 13,

999 dolarów dla iPhone'a 13 Pro,

1099 dolarów dla iPhone'a 13 Pro Max.

Zobacz: Smartfon całkowicie pozbawiony aparatów? Oto Benco V80s

Zobacz: Samsung opóźnia premierę Exynosa 2200. Co to znaczy dla serii Galaxy S22?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: oatawa / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BGR