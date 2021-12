iPhone 13 i nowe akcesorium. Chciałbym poznać kogoś, kto to kupi

Firma Razer zaprezentowała nowe akcesorium do telefonów. Phone Cooler Chroma to nic innego, jak chłodzenie do smartfonów z podświetleniem RGB LED.

Chyba zgodzimy się, że dzisiaj niemal wszystko może mieć miano gamingowego. Dla graczy powstały już dyski, chłodzenia do procesorów, nośniki zewnętrzne, telefony, a nawet etui do smartfonów. Teraz lista dziwnych akcesoriów tego typu powiększyła się o Razer Phone Cooler Chroma. Nazwa mówi już wszystko.

Razer Phone Cooler Chroma — chłodzenie do telefonu

Firma Razer zaprezentowała nowe akcesorium dla graczy o nazwie Razer Phone Cooler Chrome. Jeśli chociaż w minimalnym stopniu znacie język angielski, to już sama nazwa doskonale opisuje, czym jest to urządzenie.

Tak, Razer Phone Cooler Chroma to chłodzenie do smartfonów z systemem Android oraz iOS. Producent przygotował dwie wersje — uniwersalną do telefonów o szerokości od 67 do 88 mm oraz kompatybilną z MagSafe, czyli do iPhone'ów.

Chłodzenie wyposażone jest w wentylator z 7 łopatkami, który kręci się maksymalnie z prędkością 6400 obrotów na minutę. Według specyfikacji ma generować hałas na poziomie do 30 dB. Szkoda, że nie wiemy, jak chłodzenie wpływa na temperatury osiągane przez podzespoły poszczególnych modeli telefonów.

Razer Phone Cooler łączy się ze smartfonami za pomocą Bluetooth Low Energy i dzięki dedykowanej aplikacji można zmieniać jego ustawienia. Zasilanie odbywa się za pomocą złącza USB-C, więc w trakcie grania chłodzenie musi być podłączone do źródła prądu.

Skoro jest to akcesorium dla graczy, to nie mogło zabraknąć podświetlenia RGB LED. Chłodzenie Razer Phone Cooler Chroma kosztuje 59,99 dolarów w oficjalnym sklepie producenta, co według aktualnego kursu daje niecałe 250 zł.

Źródło zdjęć: Razer

Źródło tekstu: Razer