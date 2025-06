To nie jest błąd cenowy. Hit Aliexpress w cenie poniżej 80 zł

Gracze często narzekają na oryginalne kontrolery do konsol. Chociaż są wygodne, to standardowe modele do Xbox Series X/S, PlayStation 5 czy Switcha — pomimo swojej wysokiej ceny — nie są wyposażone w gałki analogowe z efektem Halla, które gwarantują dłuższą żywotność. Na szczęście jest wiele padów, które nie kosztują majątku, a są znacznie lepsze. Jednym z nich jest 8BitDo Ultimate 2C, który na Aliexpress możesz kupić teraz za niecałe 80 zł.