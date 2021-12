Mniej aparatów o wyższej rozdzielczości – nowy trend w smartfonach

Ciągły niedobór półprzewodników wpływa na wiele różnych urządzeń elektronicznych. W przypadku smartfonów można zaobserwować trend przechodzenia na konfiguracje z mniejszą liczbą aparatów fotograficznych, ale o wyższej rozdzielczości.

Aparaty fotograficzne to obecnie jedna z kluczowych cech smartfonów, zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów. Dzięki stałemu rozwojowi rynku smartfonów z wieloma aparatami, segment urządzeń z pojedynczymi aparatami zaczął odczuwać coraz większą presję. Z biegiem lat smartfony z pojedynczymi aparatami przeszły na podwójne, z podwójnymi na potrójne i potrójnymi na cztery. W trzecim kwartale 2020 roku układy z czterema aparatami odnotowały szybki wzrost i miały największy udział w całkowitej liczbie dostaw smartfonów na globalny rynek.

Od dłuższego już czasu na globalnym rynku brakuje półprzewodników, co wpływa również na smartfony. Z najnowszego raportu grupy badawczej Omdia wynika, że w trzecim kwartale 2021 roku dostawy smartfonów z potrójnym zestawem aparatów na tylnym panelu wzrosły do tego samego poziomu, co smartfony z czterema aparatami. Analitycy zauważyli ponadto, że w tym samym czasie udział smartfonów z pojedynczym aparatem w globalnych dostawach smartfonów spadł do 8%, natomiast urósł udział smartfonów z dwoma aparatami z tyłu (do około 20%).

To odwrócenie trendu ma miejsce z powodu producentów OEM zmniejszających liczbę aparatów w celu ograniczenia kosztów z tym związanych, spowodowanych ciągłym niedoborem głównych komponentów półprzewodnikowych.

– powiedział Jusy Hong, starszy kierownik ds. badań nad urządzeniami mobilnymi w Omdia

Rośnie wykorzystanie aparatów o wysokiej rozdzielczości. Producenci smartfonów stosują je w celu poprawy jakości obrazu, zamiast dodawać aparaty o wątpliwej funkcjonalności. Najczęściej wykorzystywana rozdzielczość w trzecim kwartale 2021 roku wyniosła 48 Mpix, co stanowiło 25% wszystkich dostaw. Jest to wzrost o jeden punkt procentowy w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego. Z kolei udział aparatów o rozdzielczości 13 Mpix, który stanowił 28% dostaw w trzecim kwartale 2020 roku, spadł w tym roku do 22%. Udział aparatów o rozdzielczości 64 Mpix i 108 Mpix wynieśli odpowiednio 19% i 5%, co stanowi wzrost o 7% i 3 punkty% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Oprócz presji cenowej na komponenty, postępy w dziedzinie sztucznej inteligencji (AI) i przetwarzania fotografii umożliwiają producentom smartfonów wybór preferowanych ustawień aparatów zgodnie z docelowym segmentem cenowym i zestawem funkcji. Tam, gdzie wcześniej pewien typ aparatu był niezbędny do włączenia pewnych funkcji, w niektórych przypadkach dodatkową jednostkę można usunąć, ponieważ ten sam efekt można osiągnąć dzięki oprogramowaniu aparatu.

Aby sprostać wysokim oczekiwaniom konsumentów co do wydajności aparatów w smartfonach obserwujemy, że trend zmienia się w rywalizację o poprawę wydajności zamiast o liczbę aparatów. Wydaje się, że wyścig w kierunku jak największej liczby obiektywów dobiegł końca, szczególnie w segmencie smartfonów średniej klasy.

– podsumował Jusy Hong

