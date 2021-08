DxOMark: Huawei P50 Pro to nowy król fotografii mobilnej

Huawei zaprezentował swoje nowe flagowce z serii P50. Jeden z nich, model Pro, został przebadany przez DxOMark pod kątem fotografii mobilnej i został nowym liderem obu rankingów(tylny i przedni aparat).

Huawei P50 Pro ma na tylnym panelu zestaw fotograficzny złożony z czterech aparatów. Są to:

główny aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8, 23 mm, OIS),

aparat monochromatyczny 40 Mpix (f/1.6, 26 mm),

aparat ultraszerokokątny 13 Mpix (f/2.2, 13 mm),

teleobiektyw 64 Mpix (f/3.5, 90 mm, OIS).

Zobacz: Huawei P50 i Huawei P50 Pro oficjalnie debiutują

Nowemu produktowi firmy Huawei poszło bardzo dobrze w testach serwisu DxOMark. Ten przyjrzał się dokładniej tylnemu zestawowi fotograficznemu i przyznał mu najwyższą jak dotąd notę 144 punktów. Jakość zdjęć została oceniona na 149 punktów, zoom na 107 punktów, natomiast jakość nagrań wideo na 116 punktów.

Wśród plusów aparatów w P50 Pro DxOMark wymienił:

niski poziom szumów i szeroki zakres dynamiki w każdych warunkach dla aparatu podstawowego i ultraszerokokątnego,

dokładny i naturalny balans bieli,

dobrą szczegółowość zdjęć z teleobiektywu w pomieszczeniach i przy świetle dziennym,

dobrą ekspozycję i szeroki zakres dynamiki na nagraniach wideo,

dobry balans bieli i stabilny autofocus na filmach,

dobry poziom szczegółów na filmach nagranych we wnętrzach i przy świetle dziennym,

efektywną stabilizację obrazu.

Są też minusy:

płytka głębia ostrości, przez co niektóre obiekty mogą być nieostre na wieloplanowych portretach,

sporadyczne pomyłki autofocusu przy słabym oświetleniu,

podgląd obrazu różni się od tego na zdjęciu,

szumy na teksturach w filmach nakręconych przy słabym oświetleniu,

okazjonalne problemy z balansem bieli na filmach,

niewielka niestabilność ekspozycji na niektórych nagraniach wideo.

Selfie też najlepsze

Z przodu Huawei P50 Pro ma aparat o rozdzielczości 18 Mpix (f/2.4, 18 mm). Jednostka ta oferuje między innymi autofocus oraz cyfrową stabilizację obrazu, co przydaje się podczas robienia zdjęć lub filmów selfie. DxOMark ocenił ten aparat na 106 punktów, doceniając między innymi dobrą ekspozycję na twarz, szeroki zakres dynamiki, dokładny balans bieli czy szeroki zakres ostrości i niski poziom szumów. Do tego dobra szczegółowość zdjęć oraz skuteczna stabilizacja obrazu na filmach. Jeśli chodzi o wady, to przy słabym świetle tracone są niektóre szczegóły na zdjęciach. Zdarzają się też od czasu do czasu błędy w działaniu autofocusu czy niedokładne renderowanie odcienia skóry. Słabe oświetlenie przekłada się również na ograniczony zakres dynamiki na filmach oraz szumy na filmowanych twarzach.

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 10 JE - popularny smartfon w wodoodpornej wersji

Zobacz: Vivo patentuje smartfon z wysuwanym super zoomem

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Huawei, DxOMark

Źródło tekstu: DxOMark