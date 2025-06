Ten brelok kosztuje na Aliexpress 135 zł i jest warty każdej złotówki

ANBERNIC RG Nano

A to dlatego, że nie jest to typowy brelok, a miniaturowa konsola do gier ANBERNIC RG Nano. Sprzęt ten ma wymiary 7,1 × 4,3 cm i został wykonany z wysokiej klasy aluminium. Mamy więc do czynienia z prawdziwym maleństwem, którego nawet nie poczujemy w kieszeni i bez problemu przypniemy do kluczy. Na pochwałę zasługuje także bateria, która pozwoli na nawet 2,5 godziny rozgrywki, co w tak małym urządzeniu jest świetnym wynikiem.