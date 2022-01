iPhone 14 bez ważnej funkcji. Szykuje się duży zawód?

Czekaliście na wyświetlacze 120 Hz w nowych iPhone'ach? No to wygląda na to, że jeszcze sobie poczekacie. Według najnowszego przecieku wyłącznie iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max mają otrzymać panele ProMotion z wysoką częstotliwością odświeżania. Posiadacze standardowych wersji będą musieli obejść się smakiem.

Powodem mają być niewystarczające moce przerobowe BOE Displays, czyli głównego dostawcy matryc LTPO do smartfonów Apple.

Oprócz tych niefortunnych doniesień do sieci trafiła jeszcze jedna informacja - dla wielu osób pewnie nawet bardziej niepokojąca. Chodzi o wygląd otworu, który w iPhone'ach 14 Pro ma zastąpić dotychczasowego notcha. Albo inaczej - otworów. Jeśli wierzyć opublikowanym niedawno zdjęciom, nowe smartfony będą przyozdobione dwoma "oczkami" - jednym okrągłym, drugim eliptycznym.

No since BOE doesn’t have enough LTPO capacity and have yet to ship any LTPO panels. Would be quite risky. Maybe in 2023…