MediaTek sprzedaje najwięcej, ale to Apple zgarnia większość kasy

Liczących się dostawców układów SoC do smartfonów jest zaledwie kilku. Liderem pod względem sprzedaży w ostatnim kwartale 2024 roku był tajwański MediaTek, ale to amerykanie zgarnęli ponad połowę globalnego przychodu.

Jednym z kluczowych komponentów każdego smartfonu jest napędzający wszystko układ SoC (system on chip, system na chipie). To w nim są takie elementy, jak procesor (CPU) czy układ graficzny (GPU), a często również modem. W czwartym kwartale 2024 roku na globalny rynek trafiło najwięcej smartfonów, w których wnętrzu pracował jakiś układ firmy MediaTek. Było ich 117 milionów, o 21% więcej niż rok wcześniej. Kolejne miejsca podium zajęły firmy Apple (78 milionów, +7%) oraz Qualcomm (69 milionów, +1%).

Ci sami dostawcy układów SoC, ale w innej kolejności, zajęli miejsca na podium pod względem przychodów, jakie przyniosły smartfony wyposażone w ich komponenty. Tu większość zgarnęła firma Apple, której układy SoC znajdziemy w iPhone'ach. Przyniosły one w 4Q2024 przychód w wysokości 87 mld dolarów (+20% rok do roku). Smartfony napędzane jakimś Snapdragonem zarobiły 30 mld dolarów (-2%), a układem MediaTeka – 23 mld dolarów (+22%).

A do których smartfonów trafiają układy SoC poszczególnych firm? W przypadku Apple'a wiadomo – do iPhone'ów. W przypadku MediaTeka są to przede wszystkimm Samsung (22% w 4Q2024), Xiaomi (20%) oraz Vivo (14%). Najwięcej układów SoC firmy Qualcomm napędza smartfony takich marek, jak Xiaomi (25%), Samsung (21%) i Honor (15%). Z kolei układy Unisoc znajdziemy przede wszystkim w smartfonach produkowanych przez firmę Transsion, znaną w Polsce za sprawą dostępnych u nas smartfonów marek Infinix i Tecno (48%), a także takich producentów, jak Realme (22%) i Lenovo (Motorola, 15%).

Warto również zwrócić uwagę na to, jakie smartfony z układami SoC poszczególnych firm przynoszą największy przychód. W przypadku MediaTeka i Qualcomma są to produkty firmy Samsung (odpowiednio 25% i 40%). W przypadku układów Unisoc są to smartfony firmy Transsion (38%).

Źródło zdjęć: Treerat Wongvorapat / Shutterstock.com, Canalys

Źródło tekstu: Canalys