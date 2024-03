Apple szykuje komputer, jakiego jeszcze nie było

Apple cały czas pracuje nad poszerzaniem swojej oferty komputerów MacBook. Choć ostatnia duża premiera - MacBook Air z układem Apple M3 - odbyła się bez większych fanfar, to wygląda na to, że w niedalekiej przyszłości możemy się spodziewać produktu dużo bardziej rewolucyjnego.

Jak sugeruje Ming-Chi Kuo, znany analityk specjalizujący się w przewidywaniu kolejnych działań giganta z Cupertino, firma pracuje nad nowym laptopem wyposażonym w składany wyświetlacz. Urządzenie miałoby wykorzystywać panel o przekątnej 20,3", a sam pomysł jest aktualnie przez Apple aktywnie rozwijany. Urządzenie miałoby trafić do masowej produkcji w 2027 roku.

最近我多次被詢問蘋果是否計劃在 2025 年或 2026 年量產可折疊 iPhone 或 iPad。我的最新調查顯示,蘋果目前唯一有明確開發時程的可折疊產品,只有配備約20.3"顯示器、並預計在2027年量產的MacBook。



