Apple rozgromione - koniec zdzierania prowizji

W batalii sądowej Apple z Epic Games nie ma zwycięzców. Twórcom Fortnite'a nie udało się wywalczyć przywrócenia do App Store, co było głównym źródłem konfliktu. Można jednak śmiało przyznać, że to gigant z Cupertino odniósł większą porażkę, gdyż decyzją sądu firma musi dopuścić alternatywne metody płatności w aplikacjach na iOS.

Apple: To zamach na nasz model biznesowy

Zdaniem Apple taka decyzja stanowi zagrożenie dla samych deweloperów oraz innych użytkowników, którzy wyrwani spod kurateli Apple mogą stać się ofiarą oszustw i wyłudzeń. Przede wszystkim jednak stanowi to zagrożenie dla modelu biznesowego giganta, który w przypadku alternatywnych metod płatności nie będzie mógł pobierać swoich 30 procent od każdego zakupu wewnątrz aplikacji.

Powołując się na powyższe argumenty Apple wniosło o odroczenie nakazu sądu na czas nieokreślony. Miałoby to pozwolić na zrewidowanie polityki firmy oraz wdrożenie gruntownych - przynajmniej zdaniem prawników korporacji - zmian w infrastrukturze i planach biznesowych, niezbędnych w przypadku takiej operacji.

Brzmi jak chwytanie się brzytwy i ewidentna gra na zwłokę? W takim razie myślicie podobnie jak sędzia Yvonne Gonzalez Rogers, która wniosek oddaliła. Oczywiście Apple zapowiedziało, że będzie się od decyzji odwoływać. Wszystko wskazuje jednak na to, że apple'owy światek czeka nie lada trzęsienie ziemi.

