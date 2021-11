Brakuje iPhone’ów 13? Apple ma plan

Niedobory na rynku układów scalonych uderzyły też w firmę Apple, w rezultacie czego wielkość produkcji wszystkich wariantów iPhone’a 13 zmniejszyła się, a klienci muszą coraz dłużej czekać na zakupy. Apple ma jednak plan: dla iPhone’a poświęciło iPady.

Problemy na rynku układów scalonych sprawiły, że Apple musiała zredukować wielkość produkcji iPhone’ów 13. Jak ujawnił dwa tygodnie temu Bloomberg, firma zmniejszyła tegoroczne cele o 10 mln sztuk z 90 mln planowanych. To wystarczyło, by w sklepach zaczęło brakować iPhone’ów 13 lub czas na dostawę wydłużył się. Problemy te dało się zauważyć zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych.

Zobacz: Chcesz kupić iPhone’a 13? Może go dla Ciebie zabraknąć

By temu przeciwdziałać, Apple ograniczyło produkcję iPadów – podaje Nikkei Asia, powołując się na własne źródła. Serwis sugeruje przy tym, że niedobory układów scalonych uderzyły w Apple w stopniu większym, niż wskazywały wcześniejsze doniesienia.

Ponieważ iPhone 13 dzieli część komponentów z najnowszym iPadem mini – przede wszystkim układ A15 Bionic wraz z modułami pamięci – to właśnie ten model mógł zostać poświęcony przez Apple w największym stopniu. Według Nikkei Asia, produkcja iPadów spadła o 50% w porównaniu do wcześniejszych planów Apple. Źródło podaje też, że do produkcji iPhone’ów 13 zostały przeznaczone niektóre komponenty powstałe dla iPhone’ów wcześniejszej generacji.

Według ocen Apple, w nachodzących miesiącach zapotrzebowanie na smartfony będzie większe niż na tablety. Wcześniej, w środku pandemicznych ograniczeń, sprzedaż iPadów rosła. Według danych IDC w zeszłym roku globalne dostawy iPadów zwiększyły się o 6,7% w ciągu roku, do 53,2 mln egzemplarzy, co zapewniło Apple 32,5% udziału w światowym rynku tabletów. Jednak teraz, gdy Europa i Stany Zjednoczone zaczynają wychodzić z pandemii koronawirusa, zainteresowaniem tymi urządzeniami będzie spadać. Jednocześnie ze statystyk sprzedaży wynika, że szczyt rynkowego zainteresowania każdego nowego iPhone’a ma miejsce w ciągu kilku pierwszych miesięcy po premierze, dlatego Apple musi zrobić wszystko, by właśnie teraz dostarczać jak najwięcej zaprezentowanych we wrześniu iPhone’ów 13.

Na rynku amerykańskim widać już pierwsze efekty przesunięcia produkcji na iPhone’y 13. Zamówienia na iPada z 256 GB złożone na stronie Apple pod koniec października będą dopiero realizowane po 15 grudnia.

Przeznaczenie części komponentów z linii produkcyjnej iPadów do iPhone’ów nie jest zresztą niczym nowym u Apple. Podobna sytuacja miała miejsce już rok temu w przypadku modelu iPhone 12.

Zobacz: Nowy iPad i iPad mini – pierwsze nowości na Apple Event 2021

Zobacz: Masz iPhone’a? Natychmiast usuń Facebooka, Instagrama i WhatsAppa

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Nikkei Asia