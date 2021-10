Chcesz kupić iPhone’a 13? Może go dla Ciebie zabraknąć

Niedobory na rynku układów scalonych wciąż dają znać o sobie. Tym razem ten problem dotknął firmę Apple, która w rezultacie musiała zrewidować swoje plany produkcji telefonów z najnowszej serii iPhone 13. Będzie ich mniej, czas oczekiwania się wydłuży, a dla niektórych na razie iPhone’ów może po prostu zabraknąć.

Jak podaje Bloomberg, powołując się na nieoficjalne doniesienia z własnych źródeł, z powodu niewystarczającej liczby komponentów Apple zmuszone jest zmniejszyć przewidywane cele produkcyjne wszystkich wersji iPhone'a 13 nawet o 10 milionów sztuk. Dotyczy to liczby urządzeń, które producent zamierzał wypuścić z fabryk w 2021 roku – początkowo miało to być 90 milionów, teraz plan zakłada wprowadzenie na rynek 80 mln iPhone’ów 13. Gdyby problem się przedłużał, co jest wysoce prawdopodobne, w przyszłym roku Apple będzie musiało się liczyć z kolejnymi cięciami.

Kto zawinił? Ogólnie globalny niedobór na rynku układów scalonych, a konkretnie w tym przypadku dwie firmy – Broadcom i Texas Instruments. Są to dostawcy komponentów do produkcji iPhone’ów – pierwsza z firm dostarcza moduły o symbolach AFEM-8215 i BCM59365, które odpowiadają za funkcje sieciowe oraz bezprzewodowe ładowanie, z kolei drugi producent jest odpowiedzialny za układ zarządzania energią ekranów OLED, sterowniki diody LED, a także komponenty sieciowe. Obydwie firmy są dodatkowo uzależnione od innego producenta, TSMC, czyli jednego z największych dostawców układów scalonych, który również boryka się z tymi problemami na rynku.

Jak podają analitycy, opóźnienia czasu dostaw czipów nieprzerwanie rosły przez ostatnie dziewięć miesięcy. W rezultacie rok temu producenci musieli czekać 12 tygodni na dostawę części, licząc od dnia złożenia zamówienia. Obecnie ten czas wysłużył się do ponad 21 tygodni. W przypadku iPhone’a 13 Pro oznaczać to będzie opóźnienie w dostawie kolejnej partii telefonów o co najmniej miesiąc, podobnie będzie z innymi modelami najnowszych telefonów Apple. Już teraz część dystrybutorów w USA określa czas dostawy iPhone’ów 13 dopiero na listopad, inni informują, że telefony są „obecnie niedostępne”.

Źródło zdjęć: Apple

Źródło tekstu: Bloomberg, Phone Arena