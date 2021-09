nowy iPad i iPad mini – pierwsze nowości na Apple Event 2021

Na konferencji Apple Event 2021 pierwszym urządzeniem był nowy iPad z procesorem A13 Bionic. Producent przedstawił także nowego iPada mini z łącznością 5G i USB C.

Nowy iPad (9. generacji) napędzany jest przez układ A13 Bionic, który jest 20% szybszy (CPU, GPU i przetwarzanie sztucznej inteligencji), niż poprzednia generacja, a producent chwali się, że sprzęt zapewnia 3 razy większą wydajność nić Chromebooki, a także sześciokrotnie większą szybkość niż topowe tablety z Androidem. Wyposażony jest w ekran 10,2 cala Retina z True Tone, czyli technologia Apple, która dostosowuje jakość i kolorystykę ekranu zależnie od warunków zewnętrznych.

Do sterowania nowym iPad służy Apple Pencil drugiej generacji, można do niego dołożyć klawiaturę folio, a całością zarządza iPad OS 15 z nowy trybem multitaskingu, widżetami na głównym ekranie, notatkami quick notes i innymi funkcjami, które ułatwiają pracę jak na komputerze.

Nowy iPad wyposażony jest w szerokokątny (122 stopni) aparat 12 Mpix z przodu i 8 Mpix z tyłu, funkcję Touch ID, łączność LTE o gigabitowej prędkości. Producent obiecuje pełen dzień pracy.

Cena nowego iPada zaczyna się od 299 USD (dla edukacji) i 329 USD (regularna cena) za wariant z pamięcią 64 GB. Model z LTE oznacza wydatek minimum 459 USD.

Nowy iPad mini

Drugą nowością jest nowy iPad mini (szóstej generacji). Tym razem otrzymujemy urządzenie z ekranem 8,3 cala Liquid Retina. Sercem tego modelu jest Apple A15 Bionic, a producent obiecuje wydajność CPU o 40% szybsza niż zapewniał poprzednik i aż 80% szybsze przetwarzanie grafiki. Dwa razy szybszy silnik neuronowy sprawi, że na iPadzie mini z iPad OS 15 będzie można skorzystać z zaawansowanych aplikacji wykorzystujących uczenie maszynowe – na przykład automatycznego tłumaczenia rozmowy w czasie rzeczywistym.

Ciekawym dodatkiem jest port USB C z ładowaniem 20 W, do którego można podłączyć także urządzenia zewnętrzne, jak aparaty czy kamery. Nowy iPad mini wyposażony jest także w głośniki stereo, a łączność zapewnia 5G o prędkości 3,5 Gbps oraz Wi-Fi 6. Do obsługi urządzenia również służy magnetyczny Apple Pencil drugiej generacji.

Tylny aparat ma 12 Mpix i flesz True Tone, dzięki któremu nie zniekształca kolorów. Optyka to f/1,8, a funkcja kamery pozwoli na zapis wideo 4K. Z przodu znajduje się z kolei szerokokątny aparat, też 12 Mpix. Nie zabrakło funkcji Touch ID. Cena nowego iPada mini 2021 zaczyna się od 499 USD.

Źródło zdjęć: Apple