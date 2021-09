Apple Watch Series 7 to najodporniejszy zegarek Apple w historii

Apple zaprezentował nowego iPada i iPada Mini z 5G, a po nich przyszła pora na jeszcze mniejszy, ale równie łakomy kąsek w postaci nowego Apple Watcha. Bliski towarzysz sportowców zyskał między innymi nowe funkcje dla rowerzystów.

Apple Watch nowej generacji, czyli series 7, to nowy ekran, zajmujący o 20% więcej powierzchni zegarka niż w poprzednich wersjach. Wymiary zegarka nie zostały znacząco zmienione, ale ramki wokół ekranu już tak. Ponadto bryła koperty jest bardziej zaokrąglona. Warto też zwrócić uwagę na szkło chroniące ekran, które delikatnie zakrzywia się razem z kopertą.

Apple zadbał również o to, by na ekranie mieściło się więcej informacji dzięki drobnym zmianom w interfejsie. Klawiatura ekranowa na tej niewielkiej powierzchni nabiera sensu, zwłaszcza że można korzystać z pisania gestem, wspomaganego przez uczenie maszynowe. Oczywiście to nie koniec – pojawiły się też między innymi modularne tarcze, wykorzystujące większą powierzchnię. Apple powiększył również przycisk i koronkę, by obsługa zegarka była łatwiejsza.

Najważniejsza nowość to z pewnością certyfikat IP6X, potwierdzający odporność na kurz, pył i piach. To umożliwiło dodanie jednej z najciekawszych funkcji nowego zegarka – wykrywanie upadku podczas treningu rowerowego. Oczywiście Apple Watch Series 7 wciąż jest wodoodporny i można z nim spokojnie pływać. Szkło ma być odporne na pęknięcia i w ogólności będzie to najsolidniejszy Apple Watch w historii tego zegarka.

Tradycyjnie dostępne będą różne wykończenia i kolory kopert aluminiowych, stalowych i dwie tytanowe, a do tego dziesiątki pasków i bransolet w przeróżnych stylach.

