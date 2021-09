iPhone 13 oficjalnie – specyfikacje, daty i ceny. Co jeszcze? (live)

Już za chwileczkę, już za momencik, a konkretniej 14 września o godzinie 19.00 rusza najnowszy Apple Event. Wraz z nim iPhone’y 13, ale nie tylko. Śledź to z nami na żywo!

W odróżnieniu od roku minionego, tym razem już pandemia COVID-19 nie stanęła firmie z Cupertino na drodze i główne nowości poznajemy tradycyjnie, we wrześniu, a nie październiku. Choć wszystkie znaki na niebie zwiastują, że pełna talia kart odsłonięta jednak nie zostanie.

Tym, czego się spodziewamy, są premiery iPhone’ów 13 i Apple Watch Series 7 i być może także AirPodsów trzeciej generacji Małe szanse są natomiast na zobaczenie pojawiającego się od dłuższego czasu w plotkach MacBooka Pro 14 z chipem M1X, któremu wedle aktualnych doniesień producent chce poświęcić inną imprezę – dedykowaną. A jak będzie w praktyce, przekonamy się dosłownie za parę chwil.

Apple Event September 2021 – minuta po minucie

[19.25] No, to przechodzimy do Apple Watch 7. Wiemy, że jest odporny, bo prezenter na spocie przydzwonił nim o glebę. Wiemy też, że ma większy ekran niż poprzednik, ale… wcale nie wygląda zauważalnie inaczej, co zdawały się sugerować dotychczasowe przecieki.

[19.20] Zaktualizowane aparaty. Tylna kamera 12 MP może nagrywać w 4K, ma też ulepszony autofokus, flash True Tone i przysłonę f/1.8. Przednia jest z kolei taka sama jak w bazowym modelu, ale tutaj trudno mieć uwagi. Cena? Od 499 dol. Cztery kolory do wyboru.

[19.17] USB-C i wersja z modemem 5G!

[19.15] W końcu! Jest też nowy iPad mini. Zgodnie z przewidywaniami, ma nowy design, wzorowany na iPadzie Air 4. gen i iPadzie Pro. Do tego – ekran o przekątnej 8,3’’ i jasności 500 kandeli i oczywiście Touch ID w przycisku zasilania.

[19.12] Mimo tego, to dalej ten sam, doskonale znany iPad. W cenie 329 dol., ale tym razem jeszcze z 64 GB pamięci w standardzie. Nic szczególnego, ale pewnie znów sprzeda się świetnie.

[19.10] …i frontową kamerą 12 MP o ultra szerokim kącie, znaną z iPada Pro. Wiecie, ten bajer z rzekomym śledzeniem twarzy, opartym na kadrowaniu.

[19.08] Czas na pierwszy jęk zawodu. Stary design powraca raz jeszcze, za to z chipem Apple A13 na pokładzie.

[19.06] iPad! Tak, iPad.

[19.05] – Kochamy tę energię – przerywa Tim Cook i wszystko jasne. Zaczyna jednak dość spokojnie, bo od nowości w Apple TV+. Jest m.in. drugi sezon Morning Show i See, a ponadto enigmatyczne migawki z Tomem Hanksem.

[19.01] Ruszamyyy… i na razie miła pani śpiewa w środku lasu. Że nawet tam sięga 5G, czy jak? ;)

[18.55] Na YouTubie stream jeszcze nie ruszył, ale od kilku chwil leci w Apple TV. Jakby kogoś interesowało – bonus za użycie własnościowej platformy to kilka subtelnych animacji do rytmicznie przygrywającego California Dreamin’. Sielanka, choć tempo z każdą chwilą rośnie.

Apple Event September 2021 – oficjalny stream [ENG]

Artykuł będzie aktualizowany na żywo w modelu minuta po minucie. Strona wymaga ręcznego odświeżania klawiszem F5. Powyżej widnieje strumień z wydarzenia w oryginalnej wersji językowej, tj. angielskiej.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały prasowe

Źródło tekstu: Apple, oprac. własne