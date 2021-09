iPhone 13 Pro i 13 Pro Max z pamięcią nawet 1 TB

iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max to dwie kolejne nowości na Apple Event 2021. Nowe telefony są szybsze, mają więcej pamięci (nawet 1 TB), Apple rozbudowało też aparaty, dodając w nich nowe tryby kinowe.

Modele iPhone 13 Pro i Pro Max napędzaną są przez procesor Bionic A15 z łącznością 5G, z sześcioma rdzeniami CPU i pięcioma rdzeniami GPU. Apple zastosowało też Nowy 16-rdze­niowy system Neural Engine. Nowością jest dodatkowy wariant pamięci wewnętrznej – aż 1 TB. Inne modele to 126 GB, 256 GB i 512 GB.

iPhone 13 Pro ma ekran 6,1 cala (2532 na 1170 pikseli, 460 ppi), w modelu 13 Pro Max znalazł się wyświetlacz 6,7 cala (2778 na 1284 piksele, 458 ppi). W obydwu przypadkach jest to ekran Super Retina XDR z matrycą OLED o jasności 1000 nitów na zewnątrz i 1200 nitów w trybie HDR. Wyświetlacz ma funkcję ProMotion zmieniająca odświeżanie w od 10 do 120 Hz w zależności od zapotrzebowania i aplikacji, hgwarantuje także pokrycie palety kolorów DCI-P3 oraz wsparcie dla Dolby Vision, HDR10 i HLG. Obudowa telefonów to warstwa Ceramic Shield z przodu i konstrukcja z teksturowanego matowego szkła (tył obudowy) i stali nierdzewnej. Całość zapewnia wytrzymałość na pył i wodę zgodnie z normą IP68 (maksymalna głębokość 6 m do 30 minut). Znalazło się tam też miejsce na dwa głośniki stereo.

W iPhone’ach 13 Pro i 13 Pro Max znajdziemy trzy aparaty 12 Mpix – aparat z teleobiektywem (77 mm, f/2,8) zapewniającym zoom optyczny 3x, aparat ultraszerokokątny (f/1,8, 120°, obiektyw z 6 elementów, AF) oraz szerokokątny (f/1,5, piksele 1,9 um). Za pomocą aparatów będzie można także robić zdjęcia makro, jest także zaawansowany tryb nocny. Jest też skaner LiDAR, którego nie ma w niższych wersjach iPhone 13.

Apple dodało wiele nowych funkcji fotograficznych, ale przede wszystkim wideo, sugerując jakość porównywalną do profesjonalnych kamer. Jedną z takich funkcji jest tryb Cinematic, pozwalający na nagrywanie obrazu o jakości kinowej, a także kodowanie ProRes video, pozwalające nagrywać wideo 4K w wysokiej jakości i HDR z zapisem wideo w RAW.

Apple obiecuje, że smartfony przepracują do 1,5 dnia, można je ładować za pomocą MagSafe.

iPhone 13 Pro dostępny będzie w cenach zaczynających się od 999 USD, natomiast iPhone 13 Pro Max ma kosztować od 1099 USD.

Polskie ceny: iPhone 13 Pro od 5199 zł, iPhone 13 Pro Max od 5699 zł. Topowy model z pamięcią 1 TB oznacza wydatek 8199 zł.

Źródło zdjęć: Apple