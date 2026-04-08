Plus zmienia umowy. Darmowe gigabajty dla tysięcy klientów

Zalecenia UKE zmieniają zasady

Polkomtel, operator sieci Plus, realizuje wytyczne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które dotyczą rezygnacji z modelu "zero rating". Do tej pory korzystanie z wybranych aplikacji nie pomniejszało podstawowego pakietu danych. Od 10 maja 2026 roku te zasady przestaną obowiązywać.

Zmiany dotkną popularne serwisy społecznościowe i komunikatory. Na liście znajdują się między innymi Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, YouTube oraz TikTok. Transfer danych w tych aplikacjach będzie od teraz rozliczany z ogólnego limitu dostępnego na koncie.

Darmowe pakiety danych dla użytkowników na kartę

Operator zdecydował się zrekompensować te zmiany dodatkowymi paczkami danych. Klienci ofert Plus na Kartę oraz Plush na Kartę otrzymają bezpłatny, cykliczny pakiet 40 GB. Dotyczy to osób korzystających z usług aktywowanych w określonych latach, sięgających nawet 2016 roku:

01.03.2016 - 28.06.2024r. dla usługi Ja + Rozmowy, SMSy na komórkowe i 3 GB,

29.03.2017 - 28.06.2024r. dla usługi Ja + Rozmowy do wszystkich, SMS, MMS i 6 GB,

14.03.2017 - 28.06.2024r. dla usług "Internet, rozmowy, SMS, MMS bez limitu", "Internet, rozmowy bez limitu" oraz "Internet, SMS, MMS bez limitu",

01.03.2016 - 28.06.2024r. dla usługi Pakiet Facebook, Pakiet Facebook i Instagram,

13.04.2017 - 28.06.2024r. dla usługi Pakiet Video w JA + Internet na Kartę, Pakiet Video.

Pakiet 40 GB będzie odnawiał się automatycznie co 30 dni. Użytkownicy mogą go wykorzystać na dowolne strony i aplikacje. Bonus będzie zużywany w drugiej kolejności, jeśli klient posiada już inny aktywny pakiet danych. Niewykorzystane gigabajty nie przechodzą na kolejny okres.

Bonusy w abonamencie i ofertach internetowych

Użytkownicy oferty Plush Abonament mogą liczyć na jeszcze większy dodatek. Otrzymają oni bezpłatny pakiet 50 GB w każdym okresie rozliczeniowym. Dotyczy to umów zawartych między kwietniem 2017 a czerwcem 2024 roku. W tym przypadku również przestanie obowiązywać darmowy transfer w ramach mediów społecznościowych.

Zasady korzystania z pakietu 50 GB:

Znacznie mniejszy bonus przewidziano dla klientów ofert Plus Internet oraz Plush Internet. Do ich umów zostanie dodany cykliczny pakiet 0,5 GB. Jednocześnie operator przestaje oferować darmowy dostęp do stron takich jak plusforum.pl czy serwisów PlusBanku. Zmiana obejmuje umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawartych w dniach:

06.10.2003 - 08.11.2023r. dla Plus Internet,

14.12.2018 - 08.11.2023r. dla Plus Internet Stacjonarny,

26.06.2018 - 08.11.2024r. dla Plush Internet

lub zmodyfikowanych aneksem w dniach:

08.08.2008 - 23.11.2023r. dla Plus Internet,

19.02.2021 - 23.11.2023r. dla Plus Internet Stacjonarny.

Ogólne zasady korzystania z pakietów:

Pakiet umożliwia wysyłanie lub odbieranie danych (transmisja danych) w sieci Plus do określonego limitu GB wysłanych lub odebranych danych (limit transmisji danych). Pakiet będzie wykorzystywany w drugiej kolejności, po podstawowym limicie transmisji danych określonym w Umowie.



Pakiet nie obejmuje transmisji danych w ramach usługi MMS.



Limit transmisji danych obowiązuje w Okresie rozliczeniowym. W niepełnym Okresie rozliczeniowym limit transmisji danych jest proporcjonalny do liczby dni tego okresu. Limit niewykorzystany w Okresie rozliczeniowym nie przechodzi na kolejny okres. Limit transmisji danych jaki pozostał do wykorzystania w Okresie rozliczeniowym można sprawdzić logując się do aplikacji iPlus.



Pobrane i wysłane dane naliczane są oddzielnie (w ramach jednej sesji w rozliczeniu dziennym), co 100 KB.



Po przekroczeniu limitu transmisji danych w Okresie rozliczeniowym, prędkość transmisji danych zostanie obniżona do prędkości maksymalnej określonej w Umowie

Prawo do wypowiedzenia umowy

Operator sieci Plus informuje, że wprowadzone zmiany wynikają z decyzji organów regulacyjnych. Operator ocenia je jako korzystne dla abonentów ze względu na dodanie nowej usługi. Mimo to klienci mają prawo do podjęcia decyzji o dalszym korzystaniu z usług sieci Plus.