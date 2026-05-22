Astronauta zdenerwował Polską Agencję Kosmiczną. Chcą zamknąć mu usta

Polska Agencja Kosmiczna chce zablokować publiczną aktywność Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego. Pismo w tej sprawie trafiło do rządu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:50
Z nietypowym wnioskiem do polskiego rządu zgłosiła się POLSA, czyli Polska Agencja Kosmiczna. Jej prezeska - dr Marta Wachowicz - chce zamknąć usta najbardziej znanemu polskiemu astronaucie, czyli Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu.

Szefowa Polskiej Agencji Kosmicznej oczekuje "doprowadzenia do zaprzestania przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa". Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Resort potwierdził wpłynięcie dokumentu.

Skąd taka nagła reakcja? Zarzewiem konfliktu miało być spotkanie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej z 11 maja, w którym jako gość udział wziął Sławosz Uznański-Wiśniewski. W jego trakcie astronauta miała kwestionować sens zaangażowania POLSA w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2. Miał stwierdzić, że nie służy on państwu polskiemu, a Francji i Niemcom.

Dlatego dr. Marta Wachowicz chce zamknąć usta astronaucie. Nie chce też, aby ten był kojarzony z działaniami Polskiej Agencji Kosmicznej. 

Źródła zdjęć: Verconer / Shutterstock.com
Źródła tekstu: TVN24