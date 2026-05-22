Astronauta zdenerwował Polską Agencję Kosmiczną. Chcą zamknąć mu usta

Z nietypowym wnioskiem do polskiego rządu zgłosiła się POLSA, czyli Polska Agencja Kosmiczna. Jej prezeska - dr Marta Wachowicz - chce zamknąć usta najbardziej znanemu polskiemu astronaucie, czyli Sławoszowi Uznańskiemu-Wiśniewskiemu.

Szefowa Polskiej Agencji Kosmicznej oczekuje "doprowadzenia do zaprzestania przez Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego publicznego komentowania działań instytucji, projektów strategicznych czy bezpieczeństwa państwa". Pismo w tej sprawie trafiło do Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Resort potwierdził wpłynięcie dokumentu.

Skąd taka nagła reakcja? Zarzewiem konfliktu miało być spotkanie Rady Polskiej Agencji Kosmicznej z 11 maja, w którym jako gość udział wziął Sławosz Uznański-Wiśniewski. W jego trakcie astronauta miała kwestionować sens zaangażowania POLSA w europejski program bezpiecznej łączności satelitarnej IRIS2. Miał stwierdzić, że nie służy on państwu polskiemu, a Francji i Niemcom.