Prawie 5000 stacji z szybkim Internetem. T-Mobile powiększa zasięg 5G
T-Mobile podsumował kolejny tydzień prac nad rozbudową infrastruktury sieciowej. Operator uruchomił nowe stacje bazowe i rozszerzył zasięg 5G. Dostęp do nowej technologii zyskali mieszkańcy kolejnych miejscowości.
Rozwój pasma C w T-Mobile
Magentowy operator podał najnowsze dane dotyczące pasma 3600 MHz. W minionym tygodniu firma uruchomiła 10 nowych stacji bazowych obsługujących tę częstotliwość. Łączna liczba takich nadajników wynosi obecnie 4989. T-Mobile bardzo szybko zbliża się do granicy pięciu tysięcy stacji z szybkim Internetem mobilnym.
Rozbudowa infrastruktury przełożyła się na lepszy sygnał w kilku miastach. Operator wyraźnie poprawił zasięg w Bielsku-Białej, Krakowie, Pełczycach, Ustroniu oraz Żywcu. Pasmo 3600 MHz dotarło także do zupełnie nowej miejscowości. Jest nią Ustrobna. Klienci mogą tam teraz korzystać z wyższych prędkości transferu danych.
Nowe stacje w paśmie 700 MHz
Firma rozwija również sieć 5G przy wykorzystaniu częstotliwości 700 MHz. W ciągu ostatniego tygodnia uruchomiono 27 nowych nadajników tego typu. Łączna liczba stacji obsługujących to pasmo wynosi w T-Mobile dokładnie 666. Taka infrastruktura pomaga w zapewnieniu stabilnego sygnału na większym obszarze.
Zasięg z wykorzystaniem pasma 700 MHz dotarł do wielu nowych miejscowości w Polsce. Lista obejmuje między innymi Adolfów, Brzeziny, Częstkowo, Hutę oraz Karwin. Z nowej technologii mogą już korzystać mieszkańcy miejscowości Góra Jaklińska, Kiekrz, Limanowa i Ludwików. Na mapie zasięgu pojawiły się też Mielec, Moszczanka, Moszczenica, Myszyniec, Opole, Ostrów Mazowiecka, Poręba, Wierzbno, Wola, Zębowice oraz Żary.
Do 13000 stacji coraz bliżej
T-Mobile opublikował też całościowe statystyki swojej sieci. W ciągu minionych siedmiu dni operator postawił 15 całkowicie nowych stacji bazowych. Całkowita liczba wszystkich nadajników firmy w Polsce wynosi obecnie 12733. Pozwala to na ciągłe zwiększanie dostępu do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych.
Bieżąca rozbudowa nadajników ma bezpośredni wpływ na dostępność sieci. Zasięg 5G w T-Mobile obejmuje w tym momencie 92 procent populacji kraju. Najnowszy raport opublikowano z okazji Światowego Dnia Pszczół. Operator nawiązał w komunikacie do tego wydarzenia i porównał swoje nieustanne prace przy nadajnikach do aktywności tych owadów.