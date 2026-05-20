Grupa Polsat Plus z wyższym zyskiem. Zielona energia napędza biznes

Nasze projekty i nowe oferty z ostatnich miesięcy, jak również decyzje o przebudowie struktur i modelu zarządzania Grupą mają odzwierciedlenie w bardzo dobrych wynikach operacyjnych i finansowych. Nasza strategia multiplay działa i coraz wyraźniej wzmacnia naszą pozycję rynkową. Mając na uwadze priorytetową rolę segmentu TMT, wypracowaliśmy strategiczne ramy dalszej współpracy z naszym kluczowym partnerem – grupą Cellnex. Niezmiennie inwestujemy w wartościowy kontent sportowy – do 2031 r. przedłużyliśmy prawa do Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. powiedział Piotr Żak, Prezes Zarządu Cyfrowego Polsatu i Telewizji Polsat

Miliardy złotych przychodu i wyższe zyski

W pierwszych trzech miesiącach roku przychody Grupy Polsat Plus wyniosły ponad 3,6 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 3% względem ubiegłego roku. Skorygowany zysk EBITDA osiągnął poziom 847 milionów złotych, o 4,7% więcej niż w 1Q2025. Przekroczył on oczekiwania rynkowych analityków o 2,4%.

Duży wzrost firma zanotowała w przypadku zysku netto. Wyniósł on 133,6 miliona złotych, czyli aż o 54,1% więcej w ujęciu rocznym. Wpłynął na to wyższy wynik EBITDA oraz lepsze saldo przychodów i kosztów finansowych. Wolne przepływy pieniężne za ostatnie 12 miesięcy przekroczyły blisko 1,2 miliarda złotych.

To był bardzo dobry kwartał pod względem finansowym. Przychody Grupy wzrosły o 3% do ponad 3,6 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA – o 4,7% do 847 mln zł. Istotny wkład w ten wzrost miał segment zielonej energii. Jednocześnie dobre wyniki odnotował nasz kluczowy segment usług B2C i B2B, który zwiększył zysk EBITDA o 2,3%. Było to możliwe dzięki silnym przychodom detalicznym, wspieranym sukcesem strategii multiplay, oraz konsekwentnej dyscyplinie kosztowej. skomentowała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych Cyfrowego Polsatu, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Polkomtelu

Pakiety usług przyciągają klientów

Strategia łączenia usług w pakiety działa. Z ofert multiplay korzysta już ponad 3 miliony klientów, co stanowi 54% wszystkich użytkowników usług Grupy. Przekłada się to na niski wskaźnik rezygnacji (churn), który dla klientów indywidualnych utrzymał się na poziomie 7,9%.

Grupa Polsat Plus odnotowała wzrost średniego przychodu na klienta. W segmencie B2C kwota ta podniosła się do 82,2 zł (+5,8% rok do roku). Wzrosty widoczne są także w sektorze biznesowym. Średni przychód od klientów B2B wynosi 1565 zł. Klienci usług na kartę generują z kolei przychód na poziomie 17,8 zł.

Na koniec marca 2026 roku łączna liczba usług kontraktowych świadczonych klientom indywidualnym (RGU B2C) wyniosła 13,594 miliona, o 2,3% więcej niż rok wcześniej. Z tego 6,666 mln dotyczyło telefonii komórkowej (+2,8%), a 2,430 mln dostępu do Internetu (+13,3%). Z usług przedpłaconych Grupy korzystało 2,075 mln użytkowników (-7,0%).

To był bardzo dobry kwartał. Nasza nowa oferta multiplay bardzo pozytywnie wpływa na nasze wyniki operacyjne. Mamy ponad 3 mln klientów multiplay, a z nowej oferty korzysta już 28% naszych klientów. Bardzo pozytywnie wpływa również na wzrost ARPU, które w I kw. wzrosło aż o 5,8% do poziomu 82,2 zł. Jesteśmy także zadowoleni z faktu, że we wszystkich naszych segmentach budujemy wartość, czyli notujemy wzrost ARPU. powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Cyfrowego Polsatu, Prezes Zarządu Polkomtelu

Wiatr i słońce dają zarobić

Segment zielonej energii to coraz ważniejsza część wyników spółki. W pierwszym kwartale Grupa wyprodukowała 327 gigawatogodzin energii elektrycznej. Wynik ten jest o 18% lepszy niż przed rokiem. Najwięcej prądu dostarczyły farmy wiatrowe, które odpowiadają za produkcję 176 GWh.

Skok produkcji to efekt uruchomienia farmy wiatrowej w Drzeżewie. Sama produkcja z wiatru wzrosła o 67%. Pozostała część energii pochodzi z biomasy oraz słońca. Zysk EBITDA segmentu energii wzrósł o 73% i wyniósł 99 milionów złotych.

Produkcja zielonej energii przez nasze własne OZE wzrosła o 18% – do 327 GWh. Duży udział miała w tym rozbudowa naszych mocy wytwórczych w wietrze. Dzięki uruchomieniu naszej największej farmy wiatrowej w Drzeżewie tylko produkcja energii z wiatru wzrosła o 67%. A to miało z kolei przełożenie na wzrost EBITDA tego segmentu do 99 mln zł. skomentował Bartłomiej Drywa, Członek Zarządu Cyfrowego Polsatu

Prawa telewizyjne i pozycja w Internecie

Sport pozostaje głównym punktem oferty telewizyjnej. Telewizja Polsat przedłużyła prawa do transmisji Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. Umowa obowiązuje do 2031 roku. Udział kanałów Grupy w rynku oglądalności osiągnął 21,9%.

Przychody telewizji z reklam i sponsoringu wyniosły 324 miliony złotych. Zapewnia to firmie 28,5% udziału w rynku reklamy telewizyjnej. Grupa pozostaje również numerem jeden wśród wydawców internetowych w Polsce. Serwisy Polsat-Interia odwiedza średnio 20,5 miliona użytkowników miesięcznie. Generują oni 1,9 miliarda odsłon.

Mamy mocne wyniki oglądalności kanałów Telewizji Polsat – na poziomie 21,9% – pomimo silnej konkurencji ze strony emisji zimowych Igrzysk Olimpijskich. Segment online świetnie uzupełnia telewizję. Grupa Polsat-Interia kolejny kwartał z rzędu była największym polskim wydawcą internetowym, także w kategorii mobile. dodał Janusz Pliszka, Członek Zarządu Telewizji Polsat