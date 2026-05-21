Orange ma prezent na Dzień Matki i Dziecka. Drugi telefon taniej nawet o połowę
Orange przygotował nową ofertę z okazji nadchodzących świąt. Klienci szukający prezentów na Dzień Matki i Dzień Dziecka mogą kupić dwa smartfony w specjalnych zestawach. Cenę drugiego urządzenia obniżono nawet o połowę.
W zestawie taniej
Nowa oferta wystartowała 21 maja i będzie obowiązywać do 3 czerwca 2026 roku włącznie. Akcja ma ułatwić wybór upominków dla matek oraz dzieci. Z obniżek mogą skorzystać osoby, które zdecydują się na zakup telefonów w ofercie abonamentowej.
Przy zakupie wybranego zestawu dwóch telefonów, cena drugiego modelu jest obniżona. Maksymalny rabat wynosi 50 procent. Pomarańczowy operator udostępnił w tej promocji trzy odrębne pakiety urządzeń.
Samsung, Xiaomi i Realme w zestawach
Pierwsza propozycja obejmuje smartfony marki Samsung. W skład tego pakietu wchodzi Galaxy S26 w konfiguracji pamięci 12/256 GB. Towarzyszy mu model Galaxy A16 4/128 GB, który przeceniono o połowę.
Drugi zestaw przygotowano dla fanów marki Xiaomi. Klienci otrzymają w tym przypadku model Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB. Drugim telefonem w pakiecie jest Redmi 15C 4/128 GB. Na to drugie urządzenie również obowiązuje 50-procentowy rabat.
Ostatni wariant to zestaw sprzętu marki Realme. Składa się on z modelu Realme 16 5G 8/256 GB oraz Realme Note 70T 4/128 GB. W tym pakiecie upust na drugi telefon wynosi 17 procent.