Orange ma prezent na Dzień Matki i Dziecka. Drugi telefon taniej nawet o połowę

W zestawie taniej

Nowa oferta wystartowała 21 maja i będzie obowiązywać do 3 czerwca 2026 roku włącznie. Akcja ma ułatwić wybór upominków dla matek oraz dzieci. Z obniżek mogą skorzystać osoby, które zdecydują się na zakup telefonów w ofercie abonamentowej.

Przy zakupie wybranego zestawu dwóch telefonów, cena drugiego modelu jest obniżona. Maksymalny rabat wynosi 50 procent. Pomarańczowy operator udostępnił w tej promocji trzy odrębne pakiety urządzeń.

Samsung, Xiaomi i Realme w zestawach

Pierwsza propozycja obejmuje smartfony marki Samsung. W skład tego pakietu wchodzi Galaxy S26 w konfiguracji pamięci 12/256 GB. Towarzyszy mu model Galaxy A16 4/128 GB, który przeceniono o połowę.

Samsung Galaxy S26 0 opinii Samsung Galaxy S26 0 opinii Ekran 6.30" Dynamic AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.8 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4300mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Samsung Galaxy A16 15 opinii Samsung Galaxy A16 15 opinii Ekran 6.70" SUPERAMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Drugi zestaw przygotowano dla fanów marki Xiaomi. Klienci otrzymają w tym przypadku model Redmi Note 15 Pro 5G 8/256 GB. Drugim telefonem w pakiecie jest Redmi 15C 4/128 GB. Na to drugie urządzenie również obowiązuje 50-procentowy rabat.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 0 opinii Ekran 6.83" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 6580mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Xiaomi Redmi 15C 0 opinii Xiaomi Redmi 15C 0 opinii Ekran 6.90" IPS LCD Pamięć RAM 4 GB Procesor 2 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6000mAh Pamięć wbudowana 128 GB Zobacz więcej

Ostatni wariant to zestaw sprzętu marki Realme. Składa się on z modelu Realme 16 5G 8/256 GB oraz Realme Note 70T 4/128 GB. W tym pakiecie upust na drugi telefon wynosi 17 procent.

Realme 16 5G 0 opinii Realme 16 5G 0 opinii Ekran 6.57" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.5 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6550mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej