Play chwali się wynikami. Miliardowe przychody na początku roku
Grupa Play podsumowała pierwszy kwartał 2026 roku. Operator zanotował wzrosty we wszystkich głównych obszarach działalności. Klienci chętniej wybierali łączone pakiety usług.
Finanse i baza klientów na plusie
Całkowite przychody fioletowego operatora osiągnęły poziom 2,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 3,9% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wpływy z usług mobilnych wyniosły 1,4 mld zł, co daje skok o 5,3%. Usługi domowe wygenerowały 504 mln zł przychodu. Ten obszar urósł o 1,7%. Kwartalny wskaźnik EBITDAaL, czyli zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, wyniósł 1,2 mld zł. Jest to wynik rekordowy i o 9,7% lepszy niż rok wcześniej.
Baza klientów Play uległa dalszemu powiększeniu. Liczba aktywnych użytkowników mobilnych to obecnie 13,5 mln. Oznacza to wzrost o 1,5%. Aż 9,9 mln z nich to użytkownicy ofert abonamentowych. Stanowią oni 73% całej bazy kart SIM. Średni przychód na użytkownika usług mobilnych (ARPU) wzrósł do 33,9 zł. Z kolei usługi domowe, czyli Internet i telewizja, obsługują 2,1 mln abonentów po wzroście o 1,7% rok do roku.
Pakiety usług i sektor biznesowy
Telekom mocno stawia na łączenie swoich produktów. Użytkownicy coraz częściej dobierają usługi stacjonarne do swoich telefonów. Udział klientów posiadających takie oferty konwergentne wynosi już 41%. Ich ogólna liczba powiększyła się o prawie 15% w skali roku. Daje to operatorowi stabilną bazę i zwiększa lojalność użytkowników wobec marki.
Play rozwija też usługi dla przedsiębiorstw pod szyldem Play Rozwiązania dla Biznesu. Operator skupia się tu na dużych firmach. Ważnym elementem jest strategiczne partnerstwo ze Scaleway w ramach Grupy iliad, pozwalające oferować europejskie usługi chmurowe. Przychody z zaawansowanych usług biznesowych urosły o 9% rok do roku.
Budowa stacji i rozwój sieci 5G
Fioletowy operator buduje nową infrastrukturę i stawia na niezależność technologiczną. W pierwszym kwartale 2026 roku uruchomiono 121 nowych stacji bazowych. Łącznie firma dysponuje już 13296 takimi obiektami, co daje Play największą sieć mobilną w Polsce. Poinformowano również o zwiększeniu zasięgu sieci 5G, która obejmuje obecnie ponad 88% populacji kraju.
Firma inwestuje także w łącza stacjonarne. W zasięgu sieci światłowodowej i usług domowych znajduje się 11,6 mln gospodarstw domowych. Wydatki infrastrukturalne na rozwój sieci 5G oraz modernizację sprzętu wyniosły 248 mln zł. Nakłady te wzrosły o 4,5% rok do roku.
Kontynuujemy wysoką dynamikę wzrostu, co potwierdzają nasze mocne wyniki finansowe osiągane przy zachowaniu konsekwentnej dyscypliny kosztowej. Działając na wysoce konkurencyjnym i wymagającym rynku, z dużą uwagą obserwujemy otoczenie makroekonomiczne oraz zmieniające się potrzeby naszych klientów - zarówno indywidualnych, jak i biznesowych.
Nasze wyniki są przede wszystkim efektem zaufania, jakim obdarzają nas klienci oraz pracy całego zespołu, któremu należą się szczególne podziękowania za zaangażowanie i konsekwencję w realizacji strategii.
Dlatego niezmiennie realizujemy strategię opartą na dostarczaniu wysokiej jakości usług w atrakcyjnej cenie, stawianiu klienta w centrum naszych działań oraz dalszych inwestycjach w nowoczesną sieć telekomunikacyjną. Przekłada się to na wysoką efektywność operacyjną oraz wzrost we wszystkich kluczowych obszarach działalności, a rekordowa EBITDAaL potwierdza, że obrany kierunek przynosi wymierne efekty.
Zobacz: Orange: 5G dla ponad 90% populacji do końca roku. Wyniki za 1Q2026
Zobacz: Grupa Polsat Plus z wyższym zyskiem. Zielona energia napędza biznes
Zobacz: Polacy rzucili się na 5G. T-Mobile chwali się gigantycznym wzrostem przesyłu danych