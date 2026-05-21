Play chwali się wynikami. Miliardowe przychody na początku roku

Finanse i baza klientów na plusie

Całkowite przychody fioletowego operatora osiągnęły poziom 2,7 mld zł. Stanowi to wzrost o 3,9% w porównaniu do pierwszego kwartału ubiegłego roku. Wpływy z usług mobilnych wyniosły 1,4 mld zł, co daje skok o 5,3%. Usługi domowe wygenerowały 504 mln zł przychodu. Ten obszar urósł o 1,7%. Kwartalny wskaźnik EBITDAaL, czyli zysk przed odsetkami, opodatkowaniem i amortyzacją, wyniósł 1,2 mld zł. Jest to wynik rekordowy i o 9,7% lepszy niż rok wcześniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Baza klientów Play uległa dalszemu powiększeniu. Liczba aktywnych użytkowników mobilnych to obecnie 13,5 mln. Oznacza to wzrost o 1,5%. Aż 9,9 mln z nich to użytkownicy ofert abonamentowych. Stanowią oni 73% całej bazy kart SIM. Średni przychód na użytkownika usług mobilnych (ARPU) wzrósł do 33,9 zł. Z kolei usługi domowe, czyli Internet i telewizja, obsługują 2,1 mln abonentów po wzroście o 1,7% rok do roku.

Pakiety usług i sektor biznesowy

Telekom mocno stawia na łączenie swoich produktów. Użytkownicy coraz częściej dobierają usługi stacjonarne do swoich telefonów. Udział klientów posiadających takie oferty konwergentne wynosi już 41%. Ich ogólna liczba powiększyła się o prawie 15% w skali roku. Daje to operatorowi stabilną bazę i zwiększa lojalność użytkowników wobec marki.

Play rozwija też usługi dla przedsiębiorstw pod szyldem Play Rozwiązania dla Biznesu. Operator skupia się tu na dużych firmach. Ważnym elementem jest strategiczne partnerstwo ze Scaleway w ramach Grupy iliad, pozwalające oferować europejskie usługi chmurowe. Przychody z zaawansowanych usług biznesowych urosły o 9% rok do roku.

Budowa stacji i rozwój sieci 5G

Fioletowy operator buduje nową infrastrukturę i stawia na niezależność technologiczną. W pierwszym kwartale 2026 roku uruchomiono 121 nowych stacji bazowych. Łącznie firma dysponuje już 13296 takimi obiektami, co daje Play największą sieć mobilną w Polsce. Poinformowano również o zwiększeniu zasięgu sieci 5G, która obejmuje obecnie ponad 88% populacji kraju.

Firma inwestuje także w łącza stacjonarne. W zasięgu sieci światłowodowej i usług domowych znajduje się 11,6 mln gospodarstw domowych. Wydatki infrastrukturalne na rozwój sieci 5G oraz modernizację sprzętu wyniosły 248 mln zł. Nakłady te wzrosły o 4,5% rok do roku.