Orange: 5G dla ponad 90% populacji do końca roku. Wyniki za 1Q2026

Wśród swoich największych osiągnięć w pierwszym kwartale Orange wymienia osiągnięcie – ponownie po kilku latach – pierwszego miejsca na rynku w przenoszeniu mobilnych numerów, z wynikiem 17 tys. klientów netto.

To efekt naszej konsekwentnej pracy i dowód, że klienci doceniają najwyższej jakości łączność, przyjazne, wygodne i bezpieczne cyfrowe rozwiązania oraz kompleksowość naszej oferty. Dziękujemy za to zaufanie. Ten wynik jest elementem całościowo dobrych wyników komercyjnych, łączących wzrost liczby klientów z rosnącą wartością – powiedziała Liudmila Climoc, prezeska Orange Polska, odnosząc się do wyników firmy.

Przychody Orange Polska w pierwszym kwartale 2026 wzrosły o 2,9% rok do roku i osiągnęły 3,183 mld zł (zysk netto 295 mln zł). Przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych wzrosły o blisko 5%, napędzane wzrostami w usługach konwergentnych, światłowodzie i mobilnych abonamentowych usługach głosowych. Przychody z usług IT/IS wzrosły o 7% rok do roku, a z usług hurtowych (z wyłączeniem usług opartych o technologie miedziane) 6% rok do roku.

Z pakietów konwergentnych Orange korzysta 1,87 mln klientów (wzrost o 4% rok do roku), w 1 kwartale przybyło ich 14 tys. Liczba klientów światłowodu wzrosła w 1 kwartale o 34 tys., sięgając 1,76 mln (wzrost o 10% w porównaniu z 1Q 2025).

Z kolei mobilne abonamentowe usługi głosowe zyskały w pierwszym kwartale 73 tys. klientów i jest ich łącznie już 9,6 mln (15,9 mln z łącznie z M2M), co oznacza to wzrost o 4% rok do roku. Na pre-paid przypada 4,3 mln. Łączna liczba kart SIM u operatora sięgnęła już 20 233 mln. We wszystkich usługach w dobrym tempie rośnie także wartość (ARPO – średni przychód na ofertę).

W pierwszym kwartale 2026 wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe. Wzrosły przychody i EBITDAaL. To dobry fundament do osiągnięcia celów na cały rok. Nasze kluczowe usługi telekomunikacyjne w dobrym tempie zyskiwały nowych klientów. Znamiennym odzwierciedleniem zaufania… — Wojtek Jabczyński (@RzecznikOrange) April 22, 2026