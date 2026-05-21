Chytra baba z Rzeszowa chciała oszukać pizzerię zdjęciem z AI

Jak zjeść pizze i nie płacić za pizzę? Na rozwiązanie tego problemu wpadła pewna mieszkanka Rzeszowa, która do swojego oszustwa postanowiła wykorzystać sztuczną inteligencję, oraz naturalną głupotę.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
Paweł Maretycz (Maniiiek) 14:36
Kobieta zamówiła pizzę pepperoni w lokalu Capital Pizza Rzeszów. Następnie po odebraniu dostawy zgłosiła, że na jej placku zabrakło salami i dostała margheritę. Z tego tytułu oczekiwała ona zwrotu pieniędzy. Dowodem w tej sprawie miało być zdjęcie pizzy pozbawionej kiełbasianych krążków. Kobieta jednak ich nie zdjęła osobiście, a dokonała tego przy pomocy sztucznej inteligencji. 

Chciała wyłudzić pieniądze za pizzę przez AI

Salami faktycznie na placku nie widać. Pojawiły się za to artefakty i deformacje samego placuszka, jak i pudełka. Co więcej, serwis Sekurak postanowił przepuścić fotkę przez detektor AI Hive Moderation. Wyszło z niego, że obraz ten na 99,99% został wygenerowany przez AI, najprawdopodobniej przez Gemini 3. 

Sama pizzeria skomentowała sprawę w następujący sposób:

Jedna z Pań zamówiła dwie pizze z salami, po czym postanowiła zgłosić do portalu, że salami „magicznie zniknęło” i należy się zwrot pieniędzy. Problem w tym, że do usuwania salami został zatrudniony Chat GPT, który jak to AI – czasem lubi zrobić mały glitch, zmiana cięcia pudełka, zmiana stołu i inne rzeczy wyglądające jak portal do innego wymiaru. Następnym razem proponujemy chociaż zjeść salami ręcznie przed zrobieniem zdjęcia – efekt będzie bardziej realistyczny

Problem w tym, że ktoś bardziej obeznany z AI, albo nieco bystrzejszy mógłby popracować nad promptem tak, aby efekt był bardziej wiarygodny. Tym samym oszuści jak ta chytra baba z Rzeszowa dostali potężne narzędzie, którym może i jeszcze nie potrafią się posługiwać, jednak to tylko kwestia czasu. 

Źródła zdjęć: Co zjeść w Rzeszowie? / Maciej Pałac. dorelatarues / shutterstock
Źródła tekstu: Sekurak