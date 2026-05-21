Wiadomości

Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma

Ile gigabajtów na sekundę można wycisnąć w 5G? W Polsce standardem jest już prędkość 1 Gb/s, ale Orange udało się rozpędzić aż do 3 Gb/s. Na razie tylko w testach, z wykorzystaniem górnego pasma 6 GHz, docelowo rezerwowanego na potrzeby 6G.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:53
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Orange Polska, we współpracy z firmą Nokia, prowadzi testy niezagospodarowanego jeszcze pasma upper 6 GHz, osiągając przepustowości przekraczające 3 Gb/s. Jest to na razie wdrożenie eksperymentalne, operator korzysta ze stacji bazowej 5G, ale w przyszłości górne pasmo 6 GHz ma być jedną z najważniejszych częstotliwości dla projektowanej obecnie sieci 6G.

Dalsza część tekstu pod wideo
Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma

Testy stacji na ulicy Bartyckiej

Podczas wydarzenia Orange Tech Day dziennikarze obserwowali testy nowego standardu na stacji bazowej, która została zamontowana na maszcie Orange przy ulicy Bartyckiej w Warszawie, w samym środku znanego kompleksu budowlano-remontowego. Umieszczony tam obiekt w górnej części ma platformę ze standardowym zestawem przekaźników 4G i 5G, jednak poniżej niej operator zamontował osobny moduł 6 GHz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Słuchawki nauszne EDIFIER W80 Czarny
Słuchawki nauszne EDIFIER W80 Czarny
0 zł
239.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 239.99 zł
Etui TECH-PROTECT MagMat MagSafe do Samsung Galaxy A56 5G Czarny
Etui TECH-PROTECT MagMat MagSafe do Samsung Galaxy A56 5G Czarny
0 zł
29.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 29.99 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931 EU
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 5G 12/256GB 6.2" 120Hz Czarny SM-S931 EU
0 zł
3099 zł - najniższa cena
Kup teraz 3099 zł
Advertisement
Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma

Pomiary przeprowadzone za pomocą aplikacji Speedtest wykazały imponującą przepustowość na poziomie od 2,95 do 3,1 Gb/s w odległości około 200 metrów od nadajnika. Daje to duże wyobrażenie o potencjale pasma 6 GHz, które nie ma co prawda takiego zasięgu, jak częstotliwości stosowane obecnie (np. pasmo C), jest też bardziej podatne na zakłócenia, ale w otwartym terenie pozwala uzyskać dobre wyniki. Nawet po umieszczeniu terminala w zaparkowanym samochodzie, np. w bagażniku, wciąż można by uzyskać duże prędkości rzędu 2 Gb/s.

Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma

Dostępne obecnie na rynku smartfony nie wspierają pasma 6 GHz, więc Orange z Nokią używają do testów prototypowego terminala Nokii bazującego na platformie MediaTeka połączonego z laptopem.

Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma

Choć zaprezentowane testy Orange i Nokii bazują na zaawansowanej architekturze 5G, pasmo upper 6 GHz to rozwiązanie projektowane docelowo dla urządzeń korzystających z 6G. Nieustanne zwiększenie pojemności sieci jest konieczne, ponieważ prognozy zakładają sześciokrotny wzrost ilości przesyłanych danych w latach 2025-2035.

Zakres upper 6 GHz obejmuje częstotliwości od 6425 do 7125 MHz i w wariancie optymalnym zaoferuje operatorom komórkowym łączną pulę 700 MHz. Według bardzo wstępnych założeń z tego pasma będzie można wydzielić dla największych polskich operatorów bloki o szerokości po 200 MHz, jednak w tym wariancie jeden z telekomów musiałby się zadowolić tylko pasmem o szerokości 100 MHz.

Orange na potrzeby testów skorzystał właśnie z pasma o szerokości 200 MHz.

Orange rozpędził 5G do 3 Gb/s. To zasługa nowego pasma

Górne pasmo 6 GHz jest w tej chwili niewykorzystane, ale stanowi przedmiot ostrego sporu. Część branży chce udostępnić je w całości dalszy rozwój standardu Wi-Fi, za czym optują zwłaszcza dostawcy internetu stacjonarnego. Z drugiej strony operatorzy komórkowi domagają się rezerwacji tego pasma na potrzeby sieci mobilnych.

Według unijnych założeń wyrażonych w rekomendacji RSPG aż 540 MHz z dostępnej puli 700 MHz ma zostać przeznaczone na potrzeby sieci komórkowych 5G i docelowo 6G, a pozostałe 160 MHz na razie pozostaje w rezerwie. Decyzja o ewentualnym oddaniu tego fragmentu dla Wi-Fi zapadnie dopiero po Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej w 2027 roku.

Zobacz: Sieć 6G? To już jutro. Będzie 1000 razy szybciej

Image
telepolis
5g 6G orange 5g 6 GHz upper 6 GHz
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl
Źródła tekstu: opracowanie własne