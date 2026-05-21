Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Jednym z najmocniejszych punktów prezentacji były pierwsze w Polsce testy transmisji częstotliwości 6 GHz. Operatorowi wraz z firmą Nokia udało się osiągnąć prędkości ponad 3 Gb/s. Jakie to ma praktyczne przełożenie na usługi mobilne dostępne dziś dla klientów? O tym więcej tutaj.

Dalsza część tekstu pod wideo

Światłowód nowej generacji 50G-PON

Podczas Orange Tech Day operator pokazał też inne rozwiązanie, rozwijane razem z Nokią – możliwości światłowodu nowej generacji opartego na standardzie 50G-PON. Choć oferowane obecnie przez pomarańczowych 8 Gb/s w zupełności zaspokaja dzisiejsze potrzeby klientów, Orange przygotowuje już infrastrukturę na wyższe prędkości.

Najważniejszym elementem pokazanej architektury Power Fiber Access Network są zaawansowane splittery optyczne, które pozwalają na prowadzenie do trzech par długości fal na jednym standardowym łączu. W praktyce oznacza to, że operator może płynnie podnosić przepustowość na nowsze standardy bez konieczności odcinania klientów od dotychczasowych usług.

Podczas pokazów demonstracyjne łącze osiągnęło najpierw 29 Gb/s, by ostatecznie dobić do potężnych 71 Gb/s przy pobieraniu i 50 Gb/s przy wysyłaniu danych.

Światłowód jako czujnik

Operator pokazał też, że światłowód nie musi służyć wyłącznie do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Orange rozwija rozwiązania, w których włókna światłowodowe stają się narzędziem do monitorowania otoczenia i ochrony infrastruktury krytycznej. W technologii DAS, czyli Distributed Acoustic Sensing, światłowody mogą pełnić funkcję sensorów wykrywających drgania, naprężenia czy prace ziemne, wspierając tym samym ochronę infrastruktury. W praktyce pozwalają wykryć awarię wodociągów, ale też nadjeżdżający czołg.

Orange zakończył etap testów wewnętrznych oraz wstępnej walidacji tego rozwiązania na własnej infrastrukturze. Kolejnym krokiem będzie pilotaż z wybranym klientem, który pozwoli przetestować rozwiązanie w rzeczywistym środowisku operacyjnym.

MILI-GUARD i zdalnie sterowany robot

Operator rozwija też rozwiązania dotyczące odporności infrastruktury i cyberbezpieczeństwa. Orange zaprezentował MILI-GUARD, czyli modułowe rozwiązanie wspierające ochronę obiektów oraz infrastruktury krytycznej poprzez integrację danych z różnych warstw detekcji, takich jak kamery, sensory IoT, światłowody i sieci radiowe. Uzupełnieniem możliwości czujników jest zdalnie sterowany robot, którego można wysłać na rekonesans do oceny sytuacji.

Całość stanowi propozycję dla klientów z sektorów obronnego, infrastrukturalnego, przemysłowego czy administracji. Jeszcze w tym roku planowane są pierwsze, pilotażowe testy z klientami.

Czy wiesz, co się kryje w twoje sieci Wi-Fi?

Kolejnym przykładem z obszaru cyberbezpieczeństwa jest HAVEN, czyli tworzony i testowany obecnie w Orange skaner urządzeń IoT podpiętych do sieci Wi-Fi. W czasach, gdy w naszych domach i biurach pojawia się coraz więcej urządzeń z dostępem do sieci – w tym kupowane na AliExpress lampki i inne tanie smart gadżety – bezpieczeństwo Wi-Fi staje się kwestią o rosnącym znaczeniu.

HAVEN ma wykrywać nietypowe zachowanie urządzeń w sieci, sprawdzać podatności i oceniać ryzyko związane z ich użytkowaniem. Może badać zarówno inteligentne urządzenia używane na co dzień w domu, jak i sprzęt przemysłowy.

AI zapisze klientów do warsztatu

Na Orange Tech Day nie zabrakło również rozwiązań dla biznesu. Jeszcze w tym roku Orange chce zaoferować klientom firmowym usługę Missed Call Assistant. To wielojęzyczny asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji, przygotowany z myślą o małych i średnich firmach, które nie chcą tracić klientów przez nieodebrane połączenia.

Chodzi na przykład o sytuacje, gdy nie można dodzwonić się do warsztatu samochodowego czy fryzjera – co może oznaczać utratę klienta. Nowa usługa zapewnia automatyczną obsługę połączeń, w tym zarządzanie wizytami. Jest zintegrowana z popularnymi kalendarzami Google czy Outlook.

Pogadaj z avatarem

Kolejnym projektem rozwijanym przez Orange Innovation Poland jest Avatar Host. To wirtualny asystent w formie animowanego awatara z interfejsem głosowym i graficznym, który ma zapewniać klientom naturalną, spersonalizowaną obsługę przez całą dobę i w wielu językach. System bazuje na wieloagentowych modelach językowych LLM, odpowiada na pytania, rekomenduje oferty i zbiera dane w czasie rzeczywistym. Obecnie rozwiązanie jest przygotowywane do wdrożenia na potrzeby klientów biznesowych Orange.

Wkrótce zobaczymy je... na przystankach autobusowych w Warszawie.

Liczbox, czyli porządek na ulicach musi być

Orange pokazał też, że ma nowe pomysły na usługi smart city. Jednym z przykładów jest Smart Road – Liczbox, rozwijany we współpracy z firmą AISP. Rozwiązanie zamienia dane z kamer w konkretne informacje o tym, co dzieje się na ulicach miasta, klasyfikując ruch w 22 kategoriach, od pieszych po ciężarówki.

Liczbox może wspierać samorządy w analizie ruchu, planowaniu infrastruktury oraz działaniach związanych z bezpieczeństwem, a przy tym nie wymaga budowy nowej infrastruktury monitoringu.

Pierwsze przymiarki do 6G

Orange rozwija też koncepcję Network Digital Twin dla sieci RAN, czyli cyfrowej repliki sieci radiowej, synchronizowanej z danymi z rzeczywistej infrastruktury. W praktyce takie rozwiązanie może w przyszłości pomóc w analizie działania sieci, ocenie skutków nowych konfiguracji i lepszym przygotowaniu się na niestandardowe sytuacje, na przykład przy dużym obciążeniu infrastruktury.