Wiadomości

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Podczas Orange Tech Day pomarańczowy operator pokazał, nad czym pracuje jego zespół badawczo-rozwojowy, czyli Orange Innovation Poland. W centrum uwagi znalazły się nie tylko nowe technologie sieciowe, ale też rozwiązania z obszaru AI, cyberbezpieczeństwa, ochrony infrastruktury krytycznej i inteligentnych miast. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 20:46
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
3
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Jednym z najmocniejszych punktów prezentacji były pierwsze w Polsce testy transmisji częstotliwości 6 GHz. Operatorowi wraz z firmą Nokia udało się osiągnąć prędkości ponad 3 Gb/s. Jakie to ma praktyczne przełożenie na usługi mobilne dostępne dziś dla klientów? O tym więcej tutaj.

Dalsza część tekstu pod wideo

Światłowód nowej generacji 50G-PON

Podczas Orange Tech Day operator pokazał też inne rozwiązanie, rozwijane razem z Nokią – możliwości światłowodu nowej generacji opartego na standardzie 50G-PON. Choć oferowane obecnie przez pomarańczowych 8 Gb/s w zupełności zaspokaja dzisiejsze potrzeby klientów, Orange przygotowuje już infrastrukturę na wyższe prędkości.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui TECH-PROTECT Smart Wallet do Samsung Galaxy S26+ Czarny mat
Etui TECH-PROTECT Smart Wallet do Samsung Galaxy S26+ Czarny mat
0 zł
59 zł - najniższa cena
Kup teraz 59 zł
Pasek DEVIA Deluxe Sport do Xiaomi Mi Band 5/Mi Band 6/Mi Band 7 Miętowy
Pasek DEVIA Deluxe Sport do Xiaomi Mi Band 5/Mi Band 6/Mi Band 7 Miętowy
0 zł
16.32 zł - najniższa cena
Kup teraz 16.32 zł
Powerbank ENERGEA Integra Ultra 45 20000 mAh 45W Szary
Powerbank ENERGEA Integra Ultra 45 20000 mAh 45W Szary
0 zł
249 zł - najniższa cena
Kup teraz 249 zł
Advertisement
Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Najważniejszym elementem pokazanej architektury Power Fiber Access Network są zaawansowane splittery optyczne, które pozwalają na prowadzenie do trzech par długości fal na jednym standardowym łączu. W praktyce oznacza to, że operator może płynnie podnosić przepustowość na nowsze standardy bez konieczności odcinania klientów od dotychczasowych usług.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Podczas pokazów demonstracyjne łącze osiągnęło najpierw 29 Gb/s, by ostatecznie dobić do potężnych 71 Gb/s przy pobieraniu i 50 Gb/s przy wysyłaniu danych.

Światłowód jako czujnik

Operator pokazał też, że światłowód nie musi służyć wyłącznie do świadczenia usług telekomunikacyjnych. Orange rozwija rozwiązania, w których włókna światłowodowe stają się narzędziem do monitorowania otoczenia i ochrony infrastruktury krytycznej. W technologii DAS, czyli Distributed Acoustic Sensing, światłowody mogą pełnić funkcję sensorów wykrywających drgania, naprężenia czy prace ziemne, wspierając tym samym ochronę infrastruktury. W praktyce pozwalają wykryć awarię wodociągów, ale też nadjeżdżający czołg.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Orange zakończył etap testów wewnętrznych oraz wstępnej walidacji tego rozwiązania na własnej infrastrukturze. Kolejnym krokiem będzie pilotaż z wybranym klientem, który pozwoli przetestować rozwiązanie w rzeczywistym środowisku operacyjnym.

MILI-GUARD i zdalnie sterowany robot

Operator rozwija też rozwiązania dotyczące odporności infrastruktury i cyberbezpieczeństwa. Orange zaprezentował MILI-GUARD, czyli modułowe rozwiązanie wspierające ochronę obiektów oraz infrastruktury krytycznej poprzez integrację danych z różnych warstw detekcji, takich jak kamery, sensory IoT, światłowody i sieci radiowe. Uzupełnieniem możliwości czujników jest zdalnie sterowany robot, którego można wysłać na rekonesans do oceny sytuacji.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Całość stanowi propozycję dla klientów z sektorów obronnego, infrastrukturalnego, przemysłowego czy administracji. Jeszcze w tym roku planowane są pierwsze, pilotażowe testy z klientami.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Czy wiesz, co się kryje w twoje sieci Wi-Fi?

Kolejnym przykładem z obszaru cyberbezpieczeństwa jest HAVEN, czyli tworzony i testowany obecnie w Orange skaner urządzeń IoT podpiętych do sieci Wi-Fi. W czasach, gdy w naszych domach i biurach pojawia się coraz więcej urządzeń z dostępem do sieci – w tym kupowane na AliExpress lampki i inne tanie smart gadżety – bezpieczeństwo Wi-Fi staje się kwestią o rosnącym znaczeniu.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

HAVEN ma wykrywać nietypowe zachowanie urządzeń w sieci, sprawdzać podatności i oceniać ryzyko związane z ich użytkowaniem. Może badać zarówno inteligentne urządzenia używane na co dzień w domu, jak i sprzęt przemysłowy.

AI zapisze klientów do warsztatu

Na Orange Tech Day nie zabrakło również rozwiązań dla biznesu. Jeszcze w tym roku Orange chce zaoferować klientom firmowym usługę Missed Call Assistant. To wielojęzyczny asystent głosowy oparty na sztucznej inteligencji, przygotowany z myślą o małych i średnich firmach, które nie chcą tracić klientów przez nieodebrane połączenia. 

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Chodzi na przykład o sytuacje, gdy nie można dodzwonić się do warsztatu samochodowego czy fryzjera – co może oznaczać utratę klienta. Nowa usługa zapewnia automatyczną obsługę połączeń, w tym zarządzanie wizytami. Jest zintegrowana z popularnymi kalendarzami Google czy Outlook. 

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Pogadaj z avatarem

Kolejnym projektem rozwijanym przez Orange Innovation Poland jest Avatar Host. To wirtualny asystent w formie animowanego awatara z interfejsem głosowym i graficznym, który ma zapewniać klientom naturalną, spersonalizowaną obsługę przez całą dobę i w wielu językach. System bazuje na wieloagentowych modelach językowych LLM, odpowiada na pytania, rekomenduje oferty i zbiera dane w czasie rzeczywistym. Obecnie rozwiązanie jest przygotowywane do wdrożenia na potrzeby klientów biznesowych Orange.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Wkrótce zobaczymy je... na przystankach autobusowych w Warszawie.

Liczbox, czyli porządek na ulicach musi być

Orange pokazał też, że ma nowe pomysły na usługi smart city. Jednym z przykładów jest Smart Road – Liczbox, rozwijany we współpracy z firmą AISP. Rozwiązanie zamienia dane z kamer w konkretne informacje o tym, co dzieje się na ulicach miasta, klasyfikując ruch w 22 kategoriach, od pieszych po ciężarówki. 

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Liczbox może wspierać samorządy w analizie ruchu, planowaniu infrastruktury oraz działaniach związanych z bezpieczeństwem, a przy tym nie wymaga budowy nowej infrastruktury monitoringu.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Pierwsze przymiarki do 6G

Orange rozwija też koncepcję Network Digital Twin dla sieci RAN, czyli cyfrowej repliki sieci radiowej, synchronizowanej z danymi z rzeczywistej infrastruktury. W praktyce takie rozwiązanie może w przyszłości pomóc w analizie działania sieci, ocenie skutków nowych konfiguracji i lepszym przygotowaniu się na niestandardowe sytuacje, na przykład przy dużym obciążeniu infrastruktury.

Orange pokazał przyszłość sieci. 6 GHz, 50G-PON i AI w natarciu

Cyfrowe bliźniaki to jedno z ważniejszych zastosowań, przewidywanych w sieci mobilnej przyszłej generacji 6G. Jak się okazuje, już teraz stanowi to aktywny przedmiot badań Orange Innovation Poland.

Zobacz: Orange ma nową aplikację. Skorzystają klienci Play, Plus i T-Mobile

 

Image
telepolis
orange Orange Tech Day 2026 Orange Innovation Poland 50G-PON Distributed Acoustic Sensing MILI-GUARD HAVEN Missed Call Assistant Avatar Host Liczbox Network Digital Twin
Źródła zdjęć: Mieszko Zagańczyk / Telepolis.pl