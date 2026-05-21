W ten weekend znowu dostaniesz 200 GB. Wystarczy zrobić jedną rzecz

Fonia przygotowała nową ofertę dla klientów. Użytkownicy mogą ponownie odebrać darmowy pakiet Internetu na start. Promocja, jak przed tygodniem, dotyczy wyłącznie osób zmieniających operatora.

Marian Szutiak (msnet)
19:13
Dodatkowy Internet na start

Operator Fonia Telecom ponawia swoją weekendową akcję. Klienci mogą otrzymać dodatkowe 200 GB Internetu. Oferta obowiązuje od piątku do niedzieli, czyli od 22 do 24 maja 2026 roku.

Akcja obejmuje wyłącznie osoby przenoszące numer z innej sieci. Warunkiem otrzymania paczki danych jest wybór nadajników Orange. Fonia działa na infrastrukturze dwóch operatorów, ale bonus nie dotyczy sieci Plus.

Gigabajty trafią na konto użytkownika w ciągu siedmiu dni od aktywacji numeru. Pakiet jest ważny przez 30 dni. Klienci mogą go wykorzystać w pierwszym miesiącu po uruchomieniu usług. Dodatkowe informacje znajdziesz w regulaminie promocji.

Zasady działania usług w sieci

Fonia działa w modelu subskrypcyjnym, a klienci nie podpisują papierowych umów. Płatności za usługi pobierają się z podpiętej karty płatniczej. Użytkownicy mają do wyboru trzy plany z pakietami danych wielkości 31 GB, 100 GB lub 500 GB. Ceny abonamentu rozpoczynają się od 15 złotych miesięcznie w standardowej ofercie. Szczegóły w tabeli poniżej.

Liczba GB Płatność miesięczna Płatność kwartalna Płatność roczna
31 GB 7,50 zł* 45 zł 150 zł
100 GB 20 zł* 120 zł 400 zł
500 GB 34,50 zł* 207 zł 690 zł
*W promocji -50%, po pierwszym miesiącu 15 zł / 40 zł / 69 zł

Wszystkie pakiety zawierają nielimitowane rozmowy oraz wiadomości SMS i MMS.

Proces zamawiania usług i przenoszenia numeru odbywa się całkowicie przez IInternet. Użytkownicy mogą wybrać tradycyjną kartę SIM lub wirtualną kartę eSIM. Weryfikacja tożsamości przebiega za pomocą usługi mojeID. Operator umożliwia zachowanie dotychczasowego numeru lub wygenerowanie nowego.

Program zwrotu kosztów za zakupy

Fonia udostępnia abonentom program zwrotu pieniędzy za zakupy w sieci. Klienci mogą nabywać towary w sklepach partnerskich za pośrednictwem udostępnionej aplikacji. Część wydanej kwoty wraca na wirtualny portfel użytkownika w systemie operatora.

Zgromadzone środki służą do opłacania subskrypcji komórkowej. Użytkownicy obniżają w ten sposób swoje rachunki za telefon. Lista partnerów programu obejmuje ponad 600 sklepów internetowych.

Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Fonia