Klienci wydali werdykt. T-Mobile zgarnia kolejną nagrodę

Dwunasta gwiazda na koncie operatora

T-Mobile Polska po raz dwunasty otrzymał tytuł "Gwiazdy Jakości Obsługi". To nagroda, którą przyznają sami konsumenci. Ostateczny wybór opiera się zawsze na wynikach ogólnopolskich badań satysfakcji klientów.

Dla operatora to bardzo jasny sygnał. Firma uważa, że jej strategia rynkowa po prostu działa. Telekom mocno stawia na słuchanie swoich użytkowników. Stara się też na bieżąco usuwać wszelkie bariery w relacjach z abonentami. Tego typu wyróżnienie trafia do marek uznawanych za przyjazne oraz godne zaufania. Reagowanie na realne potrzeby użytkowników jest tutaj kluczowym czynnikiem oceny.

Wierzymy, że dobra obsługa zaczyna się tam, gdzie kończą się bariery – i te technologiczne, i te komunikacyjne. Klienci nie chcą dziś tylko „załatwić sprawy”. Chcą być wysłuchani, zrozumiani i potraktowani serio. Jeśli kolejny raz przyznają nam „Gwiazdę Jakości Obsługi”, to znak, że zmierzamy w dobrym kierunku. powiedział Maximiliano Bellassai, członek zarządu ds. B2C w T‑Mobile Polska

Obsługa bardziej ludzka i sprawna

Według T-Mobile technologia ma od zawsze za zadanie łączyć ludzi. Dziś oznacza to przede wszystkim upraszczanie kontaktu na linii klient-firma. Dystans między tymi dwoma światami przez ostatnie lata mocno urósł. Dzisiejsze przeszkody to przecież nie tylko słaby zasięg czy wolny Internet w telefonie, to często także zbyt skomplikowane warunki umów. Klienci narzekają również na niezrozumiałe komunikaty. Magentowy operator chce, aby jego obsługa była teraz po prostu ludzka.

Potrzeby abonentów na rynku telekomunikacyjnym ulegają ciągłej zmianie. Wybierają oni obecnie bardzo różne formy kontaktu z daną marką. Spora część nadal woli tradycyjną wizytę w salonie stacjonarnym. Wielu z nich preferuje zwykłą rozmowę telefoniczną z konsultantem. Inni decydują się z kolei na szybki czat internetowy. Stale rośnie też liczba klientów rozwiązujących sprawy przez aplikację Mój T-Mobile.

Zobowiązanie do dalszej pracy

Magentowy operator stara się rozwijać wszystkie dostępne kanały kontaktu równolegle. Firma stawia duży nacisk na ich spójność oraz szybkość działania. Każdy klient ma załatwić swoją sprawę sprawnie i ma to przebiegać bez żadnych komplikacji w systemie. Miejsce pierwszego kontaktu nie powinno mieć tu żadnego znaczenia. Taka elastyczność to główny fundament jakości obsługi w T-Mobile.