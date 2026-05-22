Mega awantura o maszt Play. W tle groźba katastrofy lotniczej

Powstanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności w miejscowości Płoskie jest niezbędne dla utrzymania pełnej dostępności nowoczesnych usług dla mieszkańców, firm i instytucji oraz przemieszczających się po drodze krajowej osób i pojazdów. Miejscowości rozbudowują się, a każdy nowy dom czy budynek to ograniczenie zasięgu - ale bardziej istotny jest drugi parametr, czyli wzrost ruchu w sieci. Już nie tylko nasze telefony, tablety i laptopy – także liczniki i podzielniki różnego rodzaju, bankomaty, terminale płatnicze, nowoczesne samochody i autobusy - nawet elektroniczne tablice na przystankach i kamery na skrzyżowaniach – ilość urządzeń, które komunikują się z internetem mobilnym rośnie lawinowo. To razem przekłada się na stały, coroczny wzrost ruchu w naszych sieciach mobilnych o 20%.



Warto przypomnieć, że każda stacja bazowa jest inwestycją celu publicznego. Jest to szczególna kategoria inwestycji realizujących określoną funkcję społeczną – w tym wypadku zapewnienia łączności publicznej - do których należą obok infrastruktury telekomunikacyjnej m.in. takie obiekty jak drogi publiczne, linii energetyczne, czy infrastruktura służąca zaopatrzeniu ludności w wodę. Podobnie jak pozostałe elementy infrastruktury technicznej, stacje bazowe, aby móc dostarczać usługi mieszkańcom lokalizowane są w obszarach, gdzie ludzie mieszkają, pracują lub przez które podróżują - dlatego stacja bazowa znajdować się będzie w pobliżu zamieszkanych obiektów, co jest powszechnym zjawiskiem w skali kraju. W tym przypadku odległości planowanej inwestycji od najbliższych zamieszkanych domów wahają się 140 do 180 metrów.



Inwestycja jest na etapie uzyskiwania niezbędnych postępowań administracyjnych od 2024 r. W marcu br. otrzymała pozwolenie na budowę, od którego trwa postępowanie odwoławcze. W toku prowadzonego postępowania budowa stacji uzyskała akceptacją zarówno lotnictwa wojskowego jak i cywilnego. Mi.in. w lutym br., Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego w odpowiedzi na wniosek operatora poinformował, że planowana inwestycja nie będzie stanowiła przeszkody lotniczej, a tym samym nie będzie wymagała oznakowania przeszkodowego oraz zgłoszenia do Prezesa ULC.

przekazał Paweł Antończyk, Ekspert ds. Public Affairs, P4 Sp. z o.o.