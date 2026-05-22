Nowa promocja Play. Światłowód i telewizor o połowę taniej

Play uruchomił nową promocję na usługi domowe. Klienci mogą zyskać tańszy pakiet oraz zakupić sprzęt z dużym rabatem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 10:49
Światłowód i Telewizja Max od 50 złotych

Nowa propozycja pozwala na zakup zestawu usług w cenie od 50 złotych miesięcznie przez pierwszy rok użytkowania. Promocyjne warunki dotyczą pakietu, w skład którego wchodzi światłowód o prędkości do 300 Mb/s oraz Telewizja Max. W tym wariancie telewizyjnym użytkownicy otrzymują dostęp do 217 kanałów. W ramówce znajdują się między innymi stacje Eurosport 3 oraz Eurosport 4. Kanały te będą transmitować zbliżający się turniej tenisowy Rolanda Garrosa.

Wskazana cena abonamentu uwzględnia już upusty dla klientów. Warunkiem ich przyznania jest wyrażenie zgód na otrzymywanie informacji marketingowych oraz wybór faktury elektronicznej. Umowa z operatorem jest zawierana na okres 24 miesięcy. Po upływie pierwszego roku opłata ulegnie zmianie zgodnie z cennikiem danej umowy.

HBO Max lub Eleven Sports w prezencie

Klienci decydujący się na promocyjny zestaw otrzymają dodatkowy bonus. Operator pozwala wybrać jeden z dwóch pakietów premium, który będzie dostępny bez opłat przez 12 miesięcy. Do wyboru jest platforma streamingowa HBO Max lub zestaw kanałów sportowych Eleven Sports. Pozwala to na dopasowanie profilu rozrywki do własnych potrzeb, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez pierwszy rok.

To nie koniec rozwiązań przygotowanych przez fioletowego operatora. Osoby podpisujące umowę na wspomniany zestaw usług domowych mogą dokupić sprzęt RTV. Operator wprowadził zniżkę na wybrany model telewizora, która wynosi 50 procent.

Samsung QLED za pół ceny

Rabat dotyczy telewizora Samsung o przekątnej 55 cali, model QLED Q7F2 4K. Standardowa cena tego urządzenia w sieci Play wynosi 2199 złotych. W trwającej promocji klienci mogą je kupić za 1099 złotych. Operator zaznacza, że liczba sztuk urządzeń objętych tą zniżką jest ograniczona. Oferta może więc zakończyć się przed terminem w przypadku wyczerpania zapasów.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków technicznych oraz opłat po okresie promocyjnym są dostępne w kanałach informacyjnych operatora. Klienci mogą zapoznać się z nimi na oficjalnej stronie internetowej play.pl. Informacje są udzielane również telefonicznie pod numerem 790 500 500 oraz bezpośrednio w salonach sprzedaży na terenie całego kraju.

Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play