Orange nie dał szans konkurencji. Plus też, ale w stratach

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował najnowsze raporty MNP i FNP, dotyczące przenoszenia numerów komórkowych i stacjonarnych. Tym razem doszło do ogromnego przetasowania na szczycie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 14:49

Tak Polacy przenosili numery

W pierwszym kwartale 2026 roku przeniesiono dokładnie 379400 numerów w sieciach komórkowych. Oznacza to spadek o blisko 73 tysiące w porównaniu do czwartego kwartału 2025 roku. Klienci odczuwalnie rzadziej decydowali się na zmianę dostawcy usług.

Największe powody do zadowolenia ma Orange Polska. Pomarańczowy operator zakończył kwartał z dodatnim bilansem wynoszącym 17060 numerów. T-Mobile również znalazł się na plusie, zyskując 395 numerów.

Pozostali gracze z Wielkiej Czwórki odnotowali straty. Spółka P4, operator sieci Play, oddała konkurencji 11480 numerów. Najgorszy wynik na rynku zanotował Polkomtel. Operator sieci Plus zakończył pierwsze trzy miesiące roku ze stratą 31998 numerów.

Operator Dawca Biorca Bilans
Orange 86 462 103 522 +17 060
P4 (Play) 107 612 96 132 -11 480
Polkomtel (Plus) 91 055 59 057 -31 998
T-Mobile 71 019 71 414 +395
Jeśli chodzi o wirtualnych operatorów komórkowych, najwięcej numerów zyskali Mobile Vikings (6022) oraz Vectra (5914). Najwięcej numerów stracili z kolei PolTok (1998) oraz Lycamobile (940). Szczegóły w raporcie MNP za 1Q2026.

Mniejsze zainteresowanie telefonią stacjonarną

Rynek sieci stacjonarnych jest znacznie mniejszy. W pierwszym kwartale przeniesiono w nim łącznie 71803 numery. To wynik gorszy o ponad 9 tysięcy względem poprzednich trzech miesięcy.

W tym segmencie Orange Polska poniósł znaczne straty. Operator oddał 21290 numerów, a przyjął od konkurencji zaledwie 3182. Pozwoliło to na osiągnięcie dodatniego bilansu innym firmom. T-Mobile zyskał 902 numery. Spółka P4 zamknęła kwartał z wynikiem 503 na plusie. Duży ruch w swoją stronę wygenerowała Netia, która przyjęła 10887 numerów. Więcej w raporcie FNP za 1Q2026.

Źródła zdjęć: Telepolis.pl, UKE
Źródła tekstu: UKE