Ostatni maszt na CMK już stoi. Pociągi pojadą 250 km/h

Ostatnia wieża na ważnej trasie

Na Centralnej Magistrali Kolejowej prowadzono montaż ostatniego masztu radiowego. Konstrukcja powstaje w Seceminie w województwie świętokrzyskim. Obiekt jest częścią systemu GSM-R. Odpowiada on za cyfrową radiołączność na kolei. Prace prowadzi konsorcjum firm Nokia Solutions and Networks, Fonon oraz SPC-2. Montaż stacji bazowej zaplanowano na 16 i 17 kwietnia. Wieża uzupełni sieć na trasie łączącej Warszawę z południem Polski. Chodzi o połączenia do Katowic, Krakowa i Wrocławia. Na 224 kilometrach linii numer 4 wybudowano łącznie 35 takich obiektów.

Teraz wykonawców czeka instalacja sprzętu technologicznego i sieciowego. Testy systemu GSM-R na tej trasie rozpoczną się w sierpniu 2026 roku. Wtedy zaplanowano też pełne uruchomienie infrastruktury. Finał prac na CMK ma przynieść sprawniejsze podróże.

Budowa jednolitej sieci GSM‑R to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej kolei. Montaż ostatniego obiektu na CMK pokazuje, że konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo i niezawodność prowadzenia pociągów na najważniejszych liniach w Polsce. owiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

Szybciej do celu dzięki nowej technologii

Nowoczesna łączność to krok do jazdy z prędkością 250 km/h. Wymaga to systemu ETCS poziomu 2, który działa tylko w parze z siecią GSM-R. Rozwiązanie to na bieżąco nadzoruje pracę maszynisty. System reaguje na zignorowanie komunikatów z trasy, automatycznie zatrzymuje pociąg po przekroczeniu dopuszczalnej prędkości. Wymaga to ciągłego przesyłania danych. Informacje wędrują między pociągiem a centrum sterowania. Taką wymianę informacji realizuje właśnie sieć GSM-R.

Dokończenie budowy obiektów radiowych na CMK to kamień milowy w tworzeniu ogólnopolskiej sieci GSM‑R. To także technologia, która pozwoli nam podnieść standardy bezpieczeństwa, a także przygotować infrastrukturę linii nr 4 do wdrożenia systemu ETCS poziomu drugiego, aby w pełni wykorzystać prędkość pociągów Pendolino. powiedział Krzysztof Drozdowski, Członek Zarządu, dyrektor ds. transformacji cyfrowej, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Największy projekt w historii PLK

System GSM-R zapewnia stałą komunikację dla maszynistów, ułatwia mu kontakt z dyżurnymi ruchu i służbami. Stanowi to podstawę dla Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym (ERTMS). System ten ma działać na głównych trasach transportowych w Unii Europejskiej. Ujednolicenie tych systemów ułatwi pociągom swobodne przekraczanie granic państw.

Cieszymy się, że jako partner technologiczny mogliśmy dostarczyć rozwiązania, które wspierają transformację cyfrową polskiej kolei. Instalacja ostatniej stacji bazowej na CMK to dowód na skuteczną współpracę i konsekwentną realizację projektu o strategicznym znaczeniu. owiedział Jarosław Kasperski, Członek Zarządu, Nokia Solutions and Networks

Prace na trasie CMK to tylko element większej inwestycji. Nosi ona nazwę "Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS". Projekt ten obejmuje łącznie około 14 tysięcy kilometrów torów. To największe przedsięwzięcie telekomunikacyjne na sieci spółki PLK. Jego całkowity koszt przekracza 3 miliardy złotych. Inwestycja ubiega się o środki unijne. Pieniądze mają pochodzić z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko.